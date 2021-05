Terremoto in Umbria, Ingv: «Magnitudo 4.0». Epicentro a Gubbio. Avvertita anche nel Perugino. «Nessun danno segnalato». Fermati due treni

PERUGIA - Scossa di terremoto sabato mattina all 9.56 in provincia di Perugia. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Venerdì sera piccola scossa (2.8 di magnitudo) a Gubbio. Quella di sabato mattina è stata avvertita sia nell'Eugubino, nel Perugino che nell'Assisano. Un'altra scossa è c'è stata undici minuti dopo alle 10.07. Secondo l'Ingv la stima provvisoria della magnitudo è tra 2.9 e 3.4. Non si segnalano danni.

L'epicentro della scossa più forte è stato indivuduato nella zona di Gubbio. La magnitudo fissata dall'Ingv in 4.0 e poi, nel sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il dato è stato corretto a 3.9 La magnitudo della seconda scossa è di 3.1. L'ipocentro a dieci chilometri di profondità. La scossa più forte è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Due minuti dopo la prima scissa registrato dai sismografi un movimento di 2.1. In corso da oparte dei vigili del fuoco verifiche per eventuali danni, ma al centralino del comando provinciale di Perugia nonsono arrivate chiamate di soccorso.

? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo ML 3.1: al momento nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco [#15maggio 10:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 15, 2021

IL SINDACO DI GUBBIO - «La scossa è stata avvertita dalla popolazione, è stata breve ma intensa. Ora siamo in contatto con la protezione civile per valutare la situazione, e con i nostri uffici stiamo facendo tutti i controlli e le verifiche del caso sugli edifici pubblici. Al momento non abbiamo segnalazioni di danni». A dirlo all'Adnkronos il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati dopo la scossa di magnitudo 4 registrata poco prima delle 10. «Proprio oggi qui avremmo dovuto avere la Festa dei Ceri che anche quest'anno non è stato possibile celebrare - ricorda - per via della pandemia, per il rischio di assembramenti».

LA PROTEZIONE CIVILE - «Dalle verifiche effettuate fino a ora

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose». Lo comunica su Facebook la Protezione civile in relazione al terremoto in Umbria.

STOP DEI TRENI -È sospeso dalle ore 10 il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona, a Fossato di Vico, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 (inizialmente clasificata a 4.0 dall'Ingv) nella zona di Gubbio. I disagi coinvolgono, informano le Fs, l' IC 534

(Roma-Ancona) con 73 persone a bordo, il treno Regionale 4153 (Ancona-Roma) con 150 persone.