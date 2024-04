Terremoto Napoli, cinque scosse in 20 minuti (la più forte 3.7): sciame sismico nei Campi Flegrei, cosa sta succedendo

Un sciame sismico ha svegliato questa domanica mattina tutto il territorio che circonda i Campi Flegrei.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato cinque scosse di terremoto in meno di 20 minuti. La prima, la più forte di magnitudo 3.7, è stata avvertita alle 9.44 seguita da una seconda un minuto dopo (magnitudo 2.0), una terza alle 9.46 (magnitudo 2.0), una quarta alle 9.47 (magnitudo 3.1) e una quinta alle 10.01 (magnitudo 3.0).

Terremoto oggi Napoli, forte scossa (doppia) questa mattina alle 9,45: magnitudo 3.1 e 3.7. Diverse le segnalazioni

Lo sciame sismico

Le scosse state sentite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Secondo quanto riportato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, finora sono state circa 25 le scosse (comprendendo anche quelle minori). L'epicentro dello sciame si trova nel comune di Pozzuoli e a varie profondità. Alcune scosse sono state registrate anche durante la notte. Al momento non si presentano danni a persone o cose.

Vigili del fuoco: nessun danno

Non risultano danni segnalati dopo la serie di scosse di terremoto , registrate dall'Ingv questa mattina prima delle 10, con magnitudo tra 3.1 e 3.7. Lo fanno sapere in una nota i Vigili del fuoco, sul posto per gli per le aperture delle porte di abitazioni lasciate rapidamente durante le scosse.

Le intensità

Ha avuto una magnitudo di 3.7, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto registrata alle ore 9.44 con epicentro nei Campi flegrei, e distintamente avvertita anche in diversi quartieri di Napoli. È stata seguita alle 9.46 da una seconda scossa, di magnitudo 3.1. Alcuni minuti prima, alle 9.39 e alle 9.41, c'erano state scosse di entità notevolmente inferiore (magnitudo tra 1 e 1.5). Paura tra la popolazione nella zona dell'epicentro, ma al momento non si segnalano danni.

Bacoli

«Non ci sono danni, ci sono state numerose scosse anche di magnitudo significativa, abbiamo ricevuto diverse chiamate dai cittadini per avere informazioni e chiarimenti». Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito dello sciame sismico in corso dalla scorsa notte, con un paio di scosse più sostenute che si sono verificate questa mattina nell'area dei Campi Flegrei e avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli. Il sindaco del comune che si trova nell'area bradisismica aggiunge: «Pochi giorni fa è stato approvato dopo 48 anni il Piano Urbanistico Comunale che potranno i lavori per l'arretramento della stazione di Torregaveta e la realizzazione della più importante via di fuga per Bacoli e Monte di Procida, che attraversa le due città verso Pozzuoli. È una strada di sette metri di larghezza immaginata negli anni '80, saranno investiti oltre 30 milioni di euro, si tratta di una via di fuga importantissima per oltre 40 mila persone».