Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 aprile 2024: i numeri vincenti di oggi

Lotto​, Supernalotto e 10eLotto, su Gazzettino.it le estrazioni di giovedì 4 aprile 2024: dopo le ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che, ammonta per l'estrazione di oggi a 84,6 milioni di euro. Dopo le 20 circa pubblicheremo tutti i numeri vincenti, ecco la sestina vincente del Superenalotto: 8 33 36 41 51 68 Numero Jolly 71, Numero Superstar 8. Ora le quote.

Lotto, estrazione di giovedì 4 aprile

BARI 3 36 86 35 53

CAGLIARI 59 55 7 75 64

FIRENZE 38 26 40 90 41

GENOVA 32 7 52 14 86

MILANO 10 11 46 16 25

NAPOLI 87 79 5 7 11

PALERMO 90 7 19 48 75

ROMA 84 47 72 73 16

TORINO 75 28 7 82 63

VENEZIA 21 7 22 51 23

NAZIONALE 59 70 1 46 75

SUPERENALOTTO DI GIOVEDI' 4 APRILE

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 4 2024: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente.

Superenalotto, la combinazione vincente

Concorso n.53 di giovedì 4 aprile

8 33 36 41 51 68

Numero Jolly 71, Numero Superstar 8

10eLotto, i numeri vincenti

10eLotto: 3-7-10-11-21-26-28-32-36-38-40-47-55-59-75-79-84-86-87-90

Numero Oro: 3

Doppio Oro: 3-36

Extra: 5 14 16 19 22 35 46 48 51 52 53 64 72 73 82

Superenalotto, le quote