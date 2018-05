Vaticano, approvato il bilancio 2017 dello Ior, utili in calo

di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Gli utili dello Ior sono in lieve calo. Il Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto per le Opere di Religione ha approvato all’unanimità il bilancio del 2017. Il risultato netto è stato pari a 31,9 milioni di euro (il risultato netto del 2016 pari a 36 milioni ma includeva 13 milioni di voci straordinarie relative al rilascio di fondi accantonati). In un comunicato la banca del Papa ha precisato che ha servito circa 15.000 clienti rappresentativi di circa 5,3 miliardi di risorse finanziarie (Euro 5,7 miliardi nel 2016), di cui circa 3,5 miliardi relativi a risparmio gestito e in custodia.Il contributo maggiore al risultato netto, pari a Euro 44,3 milioni, è derivato dalla gestione degli attivi dell’Istituto.La banca ha anche messo in luce che la politica d’investimento è rimasta prudente e in linea con le strategie degli anni precedenti.L’Istituto ha continuato il processo di ottimizzazione dei costi, iniziato negli anni precedenti, riducendoli 18,7 milioni di euro (19,1 milioni nel 2016).Al 31 dicembre 2017, il patrimonio al netto della distribuzione degli utili è pari a 627,2 milioni, corrispondente ad un CET1 ratio del 68,26%, (64,53% nel 2016), che evidenzia l’elevata solvibilità dell’Istituto ed il profilo di basso rischio.