Sciopero 22 dicembre: alle porte del Natale si fermano i lavoratori del commercio, turismo e ristorazione

A due giorni dalla Vigilia - con le corse agli ultimi regali di Natale e, per chi può, vacanze e gite fuori porta - si fermano i comparti del commercio, del turismo e della ristorazione. Lo sciopero nazionale è previsto per venerdì 22 dicembre e coinvolge ben 5 milioni di lavoratori. Ad indire la protesta i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, con lo Spi Cgil che «invita a boicottare la spesa e gli acquisti».

Scipero 22 dicembre, manifestazioni e rischio negozi chiusi

Alla base della protesta, si legge, «i contratti scaduti da troppi anni e l'indisponibilità delle controparti a rinnovarli», «in settori che occupano molti giovani e molte donne, spesso part time o stagionali, flessibili all'eccesso, alla mercé di orari e turni più che faticosi e salari bassi».

«Dopo lo sciopero, le trattative sul rinnovo del contratto collettivo riprenderanno», spiega il presidente di Conad, Mauro Lusetti. «È un momento complicato - ha dichiarato - sono anni che siamo in carenza contrattuale, c’è stata prima pandemia, poi il riconoscimento una tantum di una tranche anticipativa del contratto attraverso accordi sindacali; poi abbiamo avuto la crisi energetica quindi ci siamo ritrovati in un contesto in cui quest’anno nonostante si fosse avviato un percorso non è stato concluso».

I lavoratori del terziario e del commercio, dunque, incroceranno le braccia e il rischio di trovare esercizi commerciali con le serrande abbassate o con orari di apertura ridotti sarà concreto. La protesta darà vita inoltre ad una serie di manifestazioni nelle principali città: a Milano, dove l'appunatamento è previsto per le 9.30 in piazza Castello, sarà presente il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; a Roma il corteo partirà da Piazza Esquilino, percorrendo via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a Piazza Santi Apostoli dove alle 11.30 è previsto il comizio conclusivo.