Potere di una foto che risveglia ricordi, fa riaffiorare emozioni, riapre cassetti della memoria. A conferma che il fascino di un’immagine patinata, stampata su carta, è imbattibile e che nulla possono, a confronto, i formati digitali. È quanto è successo ad un uomo di Latina che, ripulendo la cantina, assieme al figlio, ha trovato in un cassetto una fotografia che giaceva lì da oltre trent’anni e che ritraeva una bellissima ragazza in costume, al mare, assieme al suo cane. Quando il ragazzo ha chiesto al padre chi fosse quella donna all’uomo è tornata in mente la storia di quella foto. Fabio Porzi scattò quell’immagine nell’estate del 1987 sulla spiaggia di Sabaudia, quando aveva 24 anni ed era ancora uno studente.

Protagonista dello scatto una giovane del luogo che aveva conosciuto sull’arenile. Ci parlò solo 10 minuti ma ricorda che si chiamava Alba Marina ed il suo pastore tedesco Buck. Quel giorno rimasero d’accordo che lui avrebbe fatto sviluppare la foto e sarebbe tornato una settimana dopo: stesso posto e stessa ora. Purtroppo, il destino volle che gli si rompesse l’auto e che non potesse mantenere la promessa. Tornò nei giorni successivi, sempre con la foto, ma non la rivide mai più. Ora Fabio è un ingegnere e ha deciso di affidare quel ricordo ai social nella speranza di ritrovare la ragazza dell’87. Ha pubblicato su Facebook quello scatto e la sua storia ha emozionato tante persone. In molti hanno riconosciuto in quella foto Alba Marina Faraoni, una donna di Sabaudia che, a sua volta, ha ricordato quell’episodio e ringraziato, via web, l’autore dello scatto.

Fabio è riuscito a far consegnare la stampa ad Alba Marina che oggi è ispettore superiore della Polizia di Stato grazie ad un amico comune. «Sei un’anima bella e un uomo di parola. Gli anni passano le cose vere restano nella loro luce. Un gentile ed infinito gesto che ha dato al mio cuore tanta gioia e di questo ti sono veramente grata» ” ha commentato la donna. «Buona strada Alba Marina. Chissà se avremo l’occasione di rivederci, un giorno, magari per soli dieci minuti» ha risposto Fabio. Grazie ai social quei due “ragazzi” degli anni ’80 si sono ritrovati e quella dolcissima promessa è stata mantenuta.

