Un pediluvio nell'acqua della fontana più famosa del mondo, passeggiate indisturbate nel cuore del monumento realizzato da Nicola Salvi, pic-nic abusivi tra marmi e travertino, rifiuti a terra davanti a cestini traboccanti, i pochi vigili urbani presenti che cercano di fare quello che possono, di fronte alla massa, folta e disordinata, dei turisti tornati ad affollare la Città eterna. L'ennesimo sfregio al patrimonio storico e artistico di Roma, purtroppo con cadenza quotidiana, tocca la Fontana di Trevi, ormai letteralmente presa d'assalto da visitatori, che molto spesso non seguono i canoni della civiltà e del rispetto che sarebbe dovuto nei confronti di luoghi così preziosi e delicati. E in questi giorni di boom degli arrivi in città il rischio è che questi episodi si moltiplichino, portando fino ad atti di vandalismo veri e propri.

L'ALLARME

LE PROPOSTE

I residenti della zona chiedono aiuto per arginare gli eccessi del boom del turismo, in particolare per quanto riguarda i controlli. «In questo momento corpo della polizia locale non è all'altezza di controllare tutto ciò che si trova intorno a loro, anche a causa di un organico insufficiente - sottolinea Viviana Di Capua, presidente dell'Associazione abitanti centro storico - I vigili devono occuparsi della sicurezza, del comportamento dei turisti, di ambulanti e abusivi e di tante altre cose». Ma la vera emergenza è nel garantire il rispetto delle regole da parte di tutti: «Questo turismo vogliamo regolamentarlo o no? - chiede Di Capua - Per esempio tutta la mole dei rifiuti in eccesso proviene dai turisti, ma altrove questo non succederebbe. Qui non riusciamo più a rispettare le regole: l'altro giorno ho visto persone fare un vero e proprio pic-nic alla fontana di piazza della Rotonda, davanti al Pantheon».Per mettere un freno a questi eccessi i residenti chiedono «una task force dedicata, composta dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine». Ma anche una «comunicazione più forte, per far rispettare ogni aspetto che riguarda il comportamento e uso della città» e «il blocco dei nuovi bed & breakfast fino al Giubileo». La Fontana di Trevi è stata recentemente al centro anche di episodi di violenza contro i vigili urbani impegnati nelle attività di controllo. Tre settimane fa una donna, dopo essere entrata nella fontana per fare il bagno, è stata invitata da un vigile a uscire. Non avendo avuto effetto il richiamo, l'agente è entrato in acqua per andare a recuperarla, ma la donna lo ha colpito con uno schiaffo. Trascinata fuori dalla fontana, ha continuato a dare in escandescenze e ha fatto cadere con un calcio una vigilessa.