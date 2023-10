Meteo, fine dell'anticiclone ma l'Italia divisa in due: previsioni per i prossimi giorni, cosa accadrà

Dopo un lungo periodo di temperature estive e una fase anticiclonica che sembrava potesse non finire mai, la settimana in entrata si appresta ora a farci vivere un radicale cambio di scenario, coerentemente con la situazione metereologica che si appresta ad arrivare un po' su tutta l'Europa mediterranea.

Il flusso umido in arrivo dall'Atlantico porterà infatti precipitazioni su Portogallo, Francia sud orientale e Balcani, oltre che sull'Italia, che sarà però divisa termicamente in due, con le regioni del Nord che registreranno temperature sotto la media, e le restanti con valori sopra media, in particolare al Sud.

Vediamo allora insieme le previsioni meteo della settimana elaborate dai meteorologi di 3BMeteo.

Ciclone Medusa, nubifragi e grande freddo in arrivo. Ecco dove e quando colpirà, le previsioni

Domani, domenica 15 ottobre

Nella giornata di domenica avremo instabilità in aumento al Nordest con piogge e rovesci probabili soprattutto in Friuli. Temperature in calo, con massime tra 22 e 26 gradi.

Al Centro arriveranno piogge e rovesci che dalla Toscana e l'Umbria, si estenderanno all'alto Lazio e alle Marche. Maggiori schiarite sull'Abruzzo e anche qui temperature in calo, con massime tra 24 e 28 C°.

Al Sud sarà invece prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni, salvo qualche addensamento irregolare su Campania e alta Calabria.

Le temperature sarrno invece in aumento, con massime ancora comprese tra 28 e 33 C°.

Lunedì 16 ottobre

Al Nord: cielo nuvoloso e pioviggini su Nordovest e Lombardia. Temperature in forte diminuzione, con le massime che non supereranno i 20 gradi.

Centro: Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco sul Lazio. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 18 e 24.

Sud: Qualche pioggia su Nord Sardegna, Campania, Molise e Puglia. Più stabile e soleggiato invece altrove. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione ma con clima caldo, massime tra 24 e 28.

Martedì 17 ottobre

Nord: Sole offuscato da stratificazioni alte anche compatte, maggiori addensamenti in serata al Nordovest con piogge e rovesci in intensificazione. Temperature stabili, massime tra 13 e 19.

Centro: Piogge al mattino su Abruzzo e Lazio, in attenuazione in giornata con schiarite. La sera peggiora in Toscana. Temperature stabili, massime tra 18 e 25.

Sud: Nubi irregolari con piogge sparse su Campania, Puglia e Calabria in attenuazione serale. Più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29.

Mercoledì 18 ottobre, nubi anche al Sud

Ancora coperto con pioggia moderata su quasi tutte le regioni settentrionali, così come al centro, dove in particolare su Tirreno assisteremo ad un cielo coperto e piogge deboli.

Nuvoloso ma con locali schiariture anche sui litorali adriatici, sulle subappenniniche e sulla dorsale.

A metà settiman le nubi avvolgeranno anche buona parte delle regioni meridionali, anche se con ampie schiarite sul litorale adriatico così come sulla dorsale lucana e sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne siciliane, sereno altrove.



Giovedì, 19 ottobre

Giornata di piogge al nord e di ritrovata serenità al Sud. Si avranno infatti precipitazione di forte intensità in riviera ligure, cielo coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali.Nuvoloso ma con locali aperture al nord est, in Romagna e sulle pianure emiliane.

Al Centro ai assisterà a piogge anche intense sulla dorsale toscana, mentre sul tirreno le precipitazioni saranno mdoerate. Nubi sparse con ampie schiarite invece sull'area adriatica.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.



Venerdì, 20 ottobre

Ancora coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi centrali, piogge di forte intensitaà sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, fenomenoi più moderati con parziali schiarite al nord est. La situazione al centro sarà, come nei giorni precedenti, autunnale, ma con maggiori schiarite: cielo coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, ampie aperture e soleggiato altrove.

Scenario simile anche al Sul, dove le nubi si alterneranno ad ampie schiarite un po' su tutte le Regioni, comprese le isole maggiori.