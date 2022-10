Napoli, chiusa la pizzeria che inventò la Margherita. «Da Brandi carenze igienico-sanitarie»

La pizzeria napoletana che, secondo la tradizione, ha inventato nel 1889 la pizza Margherita è stata chiusa da Nas e Asl. Le autorità, nel corso di una ispezione ad agosto, avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie ed imposto delle prescrizioni, rispetto alle quali oggi il locale sarebbe stato trovato inadempiente. Il ristorante è Antica Pizzeria Brandi, situata in salita Sant'Anna di Palazzo, nei pressi di via Chiaia.

Napoli, controlli Asl: raffica di sospensioni, sequestri e sanzioni

Nell'ambito delle attività di controllo portate avanti dall'Asl Napoli 1 Centro per la sicurezza alimentare dei prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge, tra lunedì e mercoledì il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato le verifiche in alcune zone della città, individuando diverse irregolarità che hanno portato a sospensioni, sequestri e sanzioni. In particolare, personale dell'Unità operativa Prevenzione collettiva ha effettuato tre interventi: il primo in una pizzeria e ha provveduto al sequestro amministrativo di circa 600 kg di alimenti privi di tracciabilità, sanzionando tre illeciti amministrativi per un totale di 4.500 euro; il secondo per controllo sull'autorizzazione di un'attività di ristorazione e attività danzante presso un ristorante di via Nazario Sauro, ma le attività di verifica hanno determinato il parere negativo; il terzo in una trattoria di via Solitaria, procedendo alla sospensione dell'attività di ristorazione a causa di carenze igienico sanitarie strutturali.

Verifiche e controlli sono poi proseguiti nella serata di ieri mercoledì 19 ottobre; il personale del Dipartimento di Prevenzione ha effettuato interventi di vigilanza su esercizi alimentari della zona Ferrovia, ispezionando 24 esercizi ed emettendo 84 prescrizioni, 6 diffide e 10 sanzioni per un ammontare complessivo di 16.500 euro e un sequestro di 150 kg di carne e pesce. È stato inoltre necessario sospendere 3 linee di attività in un supermercato (macelleria, panificazione, cucina) ed è stata sospesa le attività di un ristorante etnico.