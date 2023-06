New Martina, chi è la tiktoker napoletana da 5 milioni di follower: «Sono diventata famosa sui social cambiando pellicole ai cellulari»

Si chiama New Martina e ha quasi 5 milioni di follower su TikTok.

Con un video ha realizzato 435 milioni di visualizzazioni. Numeri da record. «Non ho mai confermato ufficialmente di chiamarmi Carmen - dice al Corriere - e quando le persone mi chiamano con quel nome ci rimango male perché voglio essere conosciuta come Martina, il nome del negozio dove lavoro».

Il nome all'anagrafe è Carmen Fiorito. Ha 25 anni e viene da Napoli. Dove, vicino alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, ha il negozio di famiglia che vende accessori per la telefonia, in cui lavora ormai da tre anni. Com è diventata nota? Applicando una pellicola sullo schermo del cellulare.

I vip

Da Antonio Cassano e la moglie Carolina Marcialis, passando per Francesco Totti, sono tante le celebrità che passano al suo negozio. «Nemmeno io so come sia arrivata ad avere tutta questa notorietà - racconta - più che chiederlo a me dovreste domandarlo al pubblico che mi segue. Io, semplicemente, ho deciso di registrarmi mentre faccio ciò che più mi piace, il mio lavoro. Forse a piacere può essere stato il fatto che cerco di rimanere semplice e umile. Mi comporto con amici e familiari allo stesso modo di come faccio sui social network».

La beneficenza

«Ho deciso di dare tutto ciò che guadagno su TikTok in beneficenza. Non so ancora a chi devolvere la somma, ma sceglierò di sicuro una onlus che si occupa di bambini malati. Oggi tanti ragazzini passano in negozio e mi chiedono una foto. Mi sono accorta che un loro sorriso mi fa stare tanto bene, allora io provo ad accontentarli nel mio piccolo. C’è una ragazzina - confessa con occhi commossi - che mi ha cambiato la vita. Era affetta da un grande male incurabile e un giorno è voluta passare qui in negozio per farsi una foto con me e salutarmi. Abbiamo anche registrato un video insieme. Quando poi ho pubblicato il mio contenuto più famoso (quello da oltre 400 milioni di visualizzazioni, ndr) ho scoperto che in quello stesso giorno se n’era andata. Credo che in fondo sia stata un po' anche lei a trasmettermi tutta la forza che oggi dimostro».