Neve tonda in Puglia, strade imbiancate nei centri di Ostuni e Mesagne: cosa è il graupel (e come si forma)

Neve tonda in Puglia. Molti utenti hanno postato sui social foto delle strade di Mesagne e Ostuni (provincia di Brindisi) imbiancate come se avesse nevicato. Il fenomeno atmosferico, conosciuto anche come graupel, si è verificato nella notte di ieri, domenica 26 novembre. In provincia di Foggia le temperature sono gelide e il termometro non superi i 5 gradi in pianura, mentre in molti comuni del Subappennino e del Gargano è vicina allo zero o, addirittura, alcuni gradi sotto.

Graupel, cosa è

Come riporta il sito 3bmeteo, la neve tonda (in tedesco graupel) è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Questi grani sono facilmente comprimibili e rimbalzano quando arrivano al suolo. Tipiche di condizioni di marcata instabilità atmosferica e di un nocciolo d'aria gelida alle medie e alte quote, tali idrometeore possono raggiungere e imbiancare temporaneamente le superfici anche con temperature superiori allo zero.

Come di forma?

La precipitazione, spiega ancora 3bmeteo, inizialmente sotto forma di neve, ha origine da nuvole come stratocumuli o cumulonembi e attraversando uno strato di atmosfera relativamente più caldo, i fiocchi si fondono, ma non completamente. Il fiocco di neve conserva così parte della sua struttura originaria ma nel frattempo si arrotola su se stesso e si può ricoprire di uno strato di ghiaccio per la presenza di goccioline di acqua sopraffusa che si "aggregano" al fiocco. Questo tipo di precipitazione si osserva abitualmente con un temperatura lievemente superiore allo zero, ma non di rado si sono osservati episodi di neve tonda con temperature prossime o superiori ai 5 gradi. Le condizioni favorevoli sono in genere create dal passaggio di un vortice freddo in quota (valori fin sotto i -30°C oltre i 5500m): in questo contesto infatti si generano più facilmente rovesci temporaleschi che possono scaricare l'aria fredda improvvisamente nei bassi strati, accompagnando la precipitazione sotto forma di graupel o neve tonda.