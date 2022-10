Napoli, nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale: 10 mesi dopo si sbriciola un'altra congrega, bare in vista

Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. Dieci mesi dopo un'altra congrega è venuta giù all'interno del camposanto di Napoli. Rilievi sono in corso in un'area distante dall'altra già interessata dagli interventi di messa in sicurezza: il 5 gennaio 2022, la zona era vicina al cantiere della Metropolitana, e i resti dei defunti finirono sul selciato.

Il caso

Quella vicenda era subito finita anche all'attenzione della Procura della Repubblica di Napoli che, oiltre a provvedere al sequestro, aveva notificato venti avvisi di garanzia a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella storia dello stesso cantiere. Crollo (o disastro) colposo, queste le ipotesi formulate soltanto a luglio scorso. Inevitabili nuovi accertamenti, innanzitutto da parte del Comune.

Borrelli: «Situazione inaccettabile»

«C'è stato un nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. È una situazione critica e inaccettabile. Per troppi anni i cimiteri napoletani sono stati mal gestiti e abbandonati a se stessi in preda anche a truffatori e approfittatori. Questo è il risultato». Lo afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Assofuneral: «Scene raccapriccianti»

«Sgomenti e impotenti guardiamo a cosa è accaduto al Cimitero di Poggioreale, appena riaperto, con il crollo della congrega della Resurrezione. Anni di storia e di memoria della città di Napoli cancellati, con ogni probabilità, dalla sufficienza umana». Lo dichiara Gennaro Tammaro, segretario generale di Assofuneral (Associazione italiana imprese funebri). «Non sappiamo cosa stia accadendo per certo - aggiunge Tammaro - ma siamo ormai convinti che ogni giorno che passa si mette a rischio un altro pezzo di questo luogo e, di conseguenza, di questo popolo. Vedere a distanza di pochi mesi dall'ultimo scandaloso crollo le stesse scene e addirittura più raccapriccianti, come le bare sospese tra le macerie, ci fa sanguinare il cuore, come napoletani e come operatori del settore che da sempre immaginano per Poggioreale una sorte differente, date le potenzialità che nulla hanno da invidiare a Père-Lachaise o Highgate. Chiediamo risposte rapide e certe, e che le istituzioni facciano immediatamente tutto quello che è in loro possesso per arginare questo scempio immane», conclude Tammaro.