Turista fa il bagno nel sottopasso allagato dopo la bomba d'acqua

SENIGALLIA - Non importa se piova o ci sia il sole: vacanza è, quando turista decide. Parafarasando il grande e compianto Boskov, possiamo assegnare a un turista pugliese la palma di vacanziere dell'anno. Si chiama - secondo il profilo facebook - Teofilo Domenico e sta trascorrendo le ferie a Senigallia. Ieri, dopo la bomba d'acqua, non si è perso d'animo. Ha gonfiato il canotto e ha fatto il bagno nel sottopasso di via Dogana Vecchia che si è allagato. Il tutto - come i tempi impongono - immortalato con lo smartphone e lo ha condiviso su Sei di Senigallia.