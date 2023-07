Meteo, temporali al Nord e chicchi di grandine di 4 centimetri ma il weekend sarà bollente

Mentre gran parte dell'Italia è avvolta in un caldo torrido, in Alto Adige si è scatenata una tempesta di grandine con chicchi di 4 centimetri. Tra oggi e domani sono previsti pioggia, forti temporali e grandine sulle Alpi, poi una nuova ondata di caldo rovente a partire dal weekend Le alte temperature saranno rincarate dall'anticiclone africano.

Prima però, ci saranno alcuni temporali.

Temporali e grandine

Un forte temporale con chicchi di grandine di 4 centimetri si è abbattuto nella notte su Bressanone e Sarentino, in Alto Adige. La grandine ha danneggiato autovetture e lucernari. A Bressanone si è formata una cosiddetta super cellula con 60 litri di pioggia per metro quadro in un'ora, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Grande lavoro per i vigili del fuoco. Tra oggi e domani un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia, inviera la coda di una perturbazione fin verso l’Italia. Il fronte instabile si manifestera sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate (con chicchi di grosse dimensioni) e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi, ma non e da escludere che alcune celle temporalesche, particolarmente intense, possano raggiungere anche la Pianura Padana. Con il sopraggiungere dei temporali le temperature, quantomeno al Nord, perderanno qualche grado, pur rimando sempre molto calde.

Bollino rosso, le città

Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Il d’Italia continuera a essere soleggiato con caldo in aumento al Sud, soprattutto in Puglia dove si toccheranno i 40-41 C sul foggiano. Dopo questo veloce break temporalesco, la pressione tornera ad aumentare al Nord e dopo un sabato di sole e caldo, da domenica ecco arrivare il potente anticiclone Caronte. Questa nuova pulsazione dell’anticiclone africano sara piu estesa della precedente con temperature ancora piu calde, questa volta su gran parte d’Italia.

Sara proprio da domenica che di giorno si potranno toccare i 39-40 C non solo al Sud, ma anche a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara... Insomma, con l’anticiclone africano Caronte iniziera la terza ondata di calore di questa stagione.

A Roma allerta rossa di livello 3 fino a domani

Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede a Roma, fino a domani, giovedi 13 luglio, il livello 3.

Il libello 3 indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto piu prolungata e l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Quando finisce il caldo

All'altezza delle regioni settentrionali il perimetro dell'alta pressione subirà un certo indebolimento, favorendo l'ingresso delle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, responsabili della formazione di locali temporali.

Mercoledì la coda di un nuovo fronte determinerà la formazione di rovesci e temporali più organizzati sulle Alpi, che localmente si spingeranno fino all'alta Pianura Padana entro sera. Giovedì l'ulteriore indebolimento dell'anticiclone permetterà ai temporali alpini di spingersi a gran parte della Val Padana, con fenomeni che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento sui settori orientali e con temperature che inizieranno a calare.

Venerdì qualche nuovo temporale si formerà in prossimità delle Alpi e le temperature subiranno una diminuzione al Nord, anche su parte del Centro, seppur non interessato dai fenomeni. Nel weekend probabile nuova rimonta dell'anticiclone africano, anche se qualche rovescio o temporale potrebbe sempre lambire l'arco alpino.

L'ottavo anno più bollente dal 1800

Il 2023 si classifica fino ad ora in Italia nella top ten degli anni piu caldi di sempre con una temperatura superiore di 0,43 gradi la media storica che lo classifica all’ottavo posto tra le più alte mai registrate nel periodo dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nel primo semestre del 2023 dalla quale si evidenzia peraltro che per il nord Italia si è trattato del terzo anno piu caldo, con l’anomalia del periodo che è stata di ben +0,80 gradi superiore la media.

Si conferma dunque anche quest’anno - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni piu roventi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. Un andamento che riguarda in realta l’intero pianeta con il mese di giugno 2023 che ha fatto registrare a livello globale la temperatura piu alta di sempre con un valore di 0,53 gradi superiore alla media storica 1991- 2000, secondo le analisi Coldiretti sulla base dei dati del sistema europeo Copernicus Climate Change Service (C3S) che evidenzia anomalie del clima anche in Europa dove la temperatura del mese di giugno e stata superiore di 0,74 gradi la media storica. L’estate - continua la Coldiretti - potrebbe essere a livello globale una delle piu calde della storia dell’umanita con l’osservatorio europeo Copernicus che ha rivelato che l’effetto combinato del cambiamento climatico e del ritorno del fenomeno El Nino sta spingendo le temperature degli oceani e delle terre emerse a livelli senza precedenti.