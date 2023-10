Caldo, quanto dura ancora? Ecco quando arriva l'autunno con temperature in picchiata e temporali

Ancora caldo, ancora sole, ancora anticiclone africano. Quella appena iniziata sarà (di nuovo) una settimana all'insegna delle temperature alte e del bel tempo.

Ma fino a quando?

Le previsioni

Come riportato da 3BMeteo, anche questa settimana l'anticiclone africano sarà la figura protagonista dei fenomeni meteorologici, motivo per cui sulla nostra penisola il tempo si manterrà stabile anche nei prossimi giorni. Oltre al tempo, a mantenersi stabili saranno anche le temperature, che rimarranno superiori alla norma, pur perdendo qualche grado giorno dopo giorno, soprattutto al Nord. Nella giornata di oggi, alcune velature offuscheranno il sole al Nordest, raggiungendo in serata anche il settore marchigiano, mentre al Sud qualche innocuo annuvolamento interesserà la bassa Calabria e l'est della Sicilia.

Il caldo rimarrà molto intenso visto il periodo, con punte di 32°C sulla Val Padana e massime fino a 30°C sulle zone interne del Centro-Sud, con possibilità di locali record di temperatura per il mesi di ottobre su tratti del Centro-Nord.

Martedì 9 ottobre

Nella giornata di martedì, con l'invecchiamento dell'aria all'interno dell'anticiclone, si noterà una maggior presenza di foschie e locali banchi di nebbia al primo mattino sulla Val Padana centro-orientale, nubi basse sulla costa ligure ma inizialmente anche sulle zone interne della Toscana, seppur in questo caso in dissolvimento in giornata. Qualche annuvolamento sarà atteso inoltre sulle coste del basso Tirreno, tra Campania meridionale e Calabria. Le temperature scenderanno leggermente al Nord, seppur con locali picchi di 30°C, mentre rimarranno pressoché stabili sul resto d'Italia e risulteranno ovunque molto superiori alle medie.

Mercoledì 10 ottobre

Mercoledì persisteranno le nubi basse su gran parte della costa ligure, al mattino anche sulle zone interne della Toscana, nonché sulle coste del basso Tirreno. Sempre in mattinata banchi di nebbia ridurranno la visibilità sulla pianura veneta, pur dissolvendosi successivamente. Altrove la giornata proseguirà soleggiata, con le temperature che perderanno ancora qualche grado su gran parte d'Italia, pur mantenendosi sempre molto superiori alla media con locali punte superiori a 30°C sulle isole maggiori.

Giovedì 11 ottobre

Tra giovedì e venerdì l'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia, con gli unici disturbi che saranno rappresentati dalla presenza di nubi basse in Liguria, al mattino anche sulle zone interne toscane, con alcune nebbie sulla Val Padana orientale. Da segnalare inoltre lo scorrimento di velature e stratificazioni alte al Nord Italia e qualche addensamento che si attarderà sulle regioni del basso Tirreno. Le temperature non subiranno variazioni e si manterranno sempre molto superiori alla norma.

Venerdì 12 ottobre

Nella giornata di venerdì, piogge deboli arriveranno nella riviera ligure, mentre nel resto del Nord Italia ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Nubi sparse saranno presenti anche sulla dorsale toscana e laziale, così come sull'adriatico e sulle isole maggiori.

Il weekend

Nel weekend, però, qualcosa potrebbe cambiare. Con l'indebolimento della possente figura anticiclonica di natura africana che ha caratterizzato l'inizio del mese, potrebbero infatti arrivare le prime piogge. La sua ritirata avverrebbe sotto la spinta del flusso atlantico che comincerebbe ad abbassarsi di latitudine proprio a partire dalla giornata di sabato 14, quando un fronte dovrebbe raggiungere le nostre regioni settentrionali dando luogo alle prime piogge sulle Alpi e in Liguria.

Nessun cambiamento invece per il Centro-Sud, ancora sotto la protezione dell'anticiclone, con tempo stabile e caldo anche intenso, soprattutto in Sardegna. Nella giornata di domenica il fronte, che comunque sembrerebbe essere di debole intensità, scorrerà verso est dando luogo a qualche pioggia sulle regioni settentrionali, ma con possibile coinvolgimento anche delle regioni centrali tirreniche e con una certa diminuzione delle temperature, anche se fino a questo momento probabilmente ancora superiori alla norma.

Quando arriverà l'autunno?

Una svolta più netta potrebbe concretizzarsi con l'inizio della settimana successiva, quando l'anticiclone si indebolirà ulteriormente e dalle latitudini nord europee potrebbe giungere aria decisamente più fresca, con rovesci e temporali in intensificazione al Nord e in estensione al Centro. Con un abbassamento delle temperature anche di 10°C rispetto a questi giorni, l'autunno arriverà quindi nella nostra penisola.