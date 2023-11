Meteo, neve in arrivo: tempesta artica sull'Italia e crollo delle temperature. Allerta vento nel Lazio

Meteo, arriva la neve: irruzione di aria artica sull'Italia e crollo delle temperature. Un grosso vortice di matrice polare sta avvolgendo tutto il nord orientale dell'Europa e si sta per abbattere sull'Italia. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche partirà dalle regioni meridionali, portando con sé forti temporali, freddo intenso e nevicate fino a quote collinari sull'Appennino. Come riporta il sito 3bmeteo, fenomeni di maltempo interesseranno anche le Alpi e la Romagna assieme a gran parte delle regioni centrali tirreniche ed alla Sardegna.

Neve sulle Alpi

Una perturbazione in discesa verso i Balcani porta sull'arco alpino un intenso flusso da nord con estesi rinforzi di vento sulla Lombardia, a tutte le quote, anche molto forti sulle creste di confine. Deboli nevicate sulle Alpi settentrionali. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per domenica un'attenuazione delle correnti in quota e rotazione da ovest, lunedì, con aumento dell'umidità già dalla notte e debole pioviggine dal pomeriggio. Tra martedì e mercoledì nuovamente sereno e ventoso.

Allerta nel Lazio

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di oggi, 25 novembre, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti da forte a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Mareggiate in Sardegna

Raffiche di maestrale oltre i 60 km/h e mari agitanti con oltre sei metri di onda sul mare di Sardegna. Saranno venti di burrasca quelli che spazzeranno l'isola tra questa sere a le 12 di domani. La protezione civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse che riguarda soprattutto la parte occidentale dell'Isola. In particolare nell'area del Sulcis-Iglesiente i venti potranno raggiungere raffiche di tempesta. Inoltre le coste occidentali e settentrionali della Sardegna saranno interessate da possibili mareggiate.

Allerta gialla in Toscana

Soffieranno venti da nord fino a temporaneamente forti su nord-ovest, zone costiere e Arcipelago e, localmente, sulle pianure settentrionali. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per vento, valido fino alle 13 di sabato 25 novembre. Sabato 25 il mare sarà da mosso a molto mosso sui settori centro-settentrionali. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.