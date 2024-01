Ciclone della Befana, weekend di pioggia, vento e neve: ecco dove e da quando. Calano anche le temperature

Il Ciclone della Befana sta per arrivare. Si passerà da un periodo caraterizzato da un clima autunnale, mite e soleggiato anomalo, al freddo inverno. Già dalla vigilia dell'Epifania ci sarà subito un peggioramento, su Nord Ovest e regioni tirreniche, poi dal pomeriggio sarà interessato anche il Nord Est.

Temporale in arrivo a Roma, Befana a rischio pioggia. Dove e quando, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Non solo pioggie, ma anche neve sulle Alpi

Nelle prime ore della giornata di venerdì 5 piogge anche moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri; dall’ora di pranzo troveremo maltempo anche sul Triveneto e tra Toscana, Sardegna e Lazio.

Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con precipitazioni eccezionali, sono previsti fino a 100 mm in 24 ore sul Friuli e non solo.

Possibili nevicate in Abruzzo, Marche, Umbria (e non solo)

Il Ciclone delle Befana si sposterà domenica 7 verso il Medio Adriatico risucchiando aria gelida dai Balcani, di lontane origini russe e polari. Il calo termico sara ancora piu accentuato, accompagnato da venti di Bora sull’Alto Adriatico, e favorira nevicate fino a quote collinari anche sulla dorsale appenninica. Le piogge piu intense colpiranno la Romagna, le Marche e il Basso Tirreno. Infine, i venti soffieranno fino a burrasca fortissima sulle Isole Maggiori e i collegamenti marittimi saranno difficoltosi.

Il weekend regalerà dunque un cambio di stagione importante, ma alcune sorprese potrebbero spuntare con la fine delle festivita natalizie: la prossima settimana non sono escluse nevicate a bassa quota su regioni che fino ad ieri registravamo massime di 20 gradi. Fiocchi bianchi saranno possibili tra lunedi e mercoledi su Marche, Umbria ed Abruzzo, fino a quote di bassa collina: il Ciclone della Befana sara ricordato dunque almeno fino al 10 gennaio, per lo scombussolamento meteo provocato e per il richiamo di aria russa polare verso l’Italia.

Come cambiano le temperature

Addio alle temperature autunnali con 20-17° che hanno interessato l'Italia, queste ultime settimane. Ci sarà un cambio drastico: le temperature saranno in diminuzione ovunque, domenica massime sui 5-10°C al Nord, 6-11°C al Centro, 9-13°C a Sud. Questo afflusso di aria fredda è previsto perdurare anche nei primi giorni della settimana con un ulteriore abbassamento delle temperature, alimentando una fase tipicamente invernale sull’Italia.

Nel dettaglio

Venerdì 5. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud: peggioramento in serata.

Sabato 6. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge intense; venti forti in Sardegna. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

Domenica 7. Al nord: precipitazioni sul Nord-Est, neve a quote collinari; vento forte. Al centro: maltempo con piogge intense, neve in Appennino fino a quote collinari; vento forte. Al sud: maltempo con vento in rinforzo.

Tendenza: ancora tempo instabile e freddo con piogge; nevicate a quote collinari specie sulle regioni adriatiche, temperature in diffuso e sensibile calo almeno fino a mercoledi 10.