Non paga il pranzo di matrimonio e vola via in Germania. Ora lo cercano i carabinieri. Protagonista un 40 enne di Ferentino (Frosinone), imprenditore del settore edile, che la scorsa settimana è convolato a nozze con una 25enne di origini polacche residente a Roma. Dopo la cerimonia in chiesa, i novelli sposi insieme a parenti e amici, una settantina di persone in tutto, avevano organizzato il pranzo in un ristorante situato tra Veroli e Boville Ernica. Gli sposi si erano messa in contatto con il ristorante nei mesi scorsi. La prova era stata di loro gradimento, quindi, pochi giorni prima delle nozze, avevano dato conferma. Menù a base di pesce. Tra gli invitati anche i parenti della sposa, arrivati dalla Polonia.

L'imprenditore ciociaro, alla presenza dei propri genitori, aveva dato un acconto di qualche centinaio di euro con l'impegno che avrebbe saldato il conto, poco più di 8mila euro, il mercoledì dopo la domenica delle nozze. Il ristoratore non aveva motivo di dubitare che lo sposo non avrebbe onorato i suoi i impegni. Si era fidato, come aveva fatto tante volte con altri clienti. Il pranzo poi era andato bene, gli sposi e gli invitati avevano apprezzato le portate servite dal ristorante. Restava da pagare il conto. Ma al giorno concordato, il mercoledì dopo il pranzo di domenica, l'imprenditore ciociaro non si è presentato.

LE RICERCHE

Il ristoratore ha provato a contattarlo telefonicamente, ma è stato inutile. Avendo il nominativo, il ristoratore ha quindi provato a fare una ricerca sul campo. Ha provato a chiedere ai vicini di casa, ma della coppia di neosposi si erano perse le tracce. Spariti dalla circolazione anche i genitori di lui che si erano presentati con il figlio per concordare prezzo e modalità di pagamento. Al ristoratore quindi non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno accertato che il giorno dopo il pranzo di nozze i coniugi e i genitori di lui avevano preso il volo per Francoforte, in Germania. Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciarli.