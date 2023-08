Segre-Seymandi, Alba Parietti e il duro commento sul matrimonio mancato: «Una vendetta in stile torinese ma è stato un delitto d'onore»

È diventato un caso il gesto del banchiere torinese Massimo Segre che, durante la festa di fidanzamento con Cristina Seymandi, ha elencato davanti agli amici i presunti tradimenti di lei annunciando che il matrimonio non ci sarebbe più stato.

Una vicenda che ha provocato clamore e sconcerto soprattutto nel capoluogo piemontese, tanto che anche una torinese doc come Alba Parietti ha commentato il caso sui social.

Il post al veleno

«La vendetta è un piatto che va consumato caldo ma tenendolo al freddo per servirlo a pieno, la torinesità, è sicuramente nello stile di questo piatto, servito con clamore». Si è trattato, insomma, di «un moderno ed educato modo di mettere la m***a nel ventilatore e servire un delitto d'onore esangue. Un delitto bianco».

La Parietti sottolinea che, da torinese, «riconosco nello stile il falso cortese che non è falso e cortese. La falsa grazia per noi, data da quell’educazione sabauda che fa parlare a voce bassa e ferma, evita le piazzate, ma trafigge con crudeltà anche verso se stessi». Si tratta di «una forma esibizionistica all’ennesima potenza e un narcisismo perfido intelligente, freddo ma sofferente, liberatorio che taglia la testa e si obbliga a ritrovare dignità».

Delitto d'onore

In tutto ciò, Alba Parietti non assolve Segre, ma anzi lo accusa di aver compiuto quello che sembra un moderno delitto d'onore. Si chiede infatti «che dignità c'è nella presa di coscienza della verità esibita? Il cosiddetto "cornuto" o "cornuta" o lasciato è oggetto spesso di derisione o al massimo compatimento ma agli occhi altrui, non viene considerato un vero lutto da guardare con rispetto, perché ti espone al pubblico ludibrio e se di questo sei conscio, ancor peggio la gente ti considera colpevole». Insomma, conclude, «forse questo è un moderno ed educato delitto d'onore».