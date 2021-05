Studente non vuole indossare la mascherina: tensione a scuola a Fano. «Mi hanno fatto un Tso»

Un ragazzo di 18 anni, studente dell'istituto Olivetti di Fano, è stato prelevato ieri mattina dalle forze dell'ordine e portato in ospedale perché si rifiutava di indossare la mascherina in classe. Il giovane, secondo ricostruzioni, avrebbe creato tensione in classe dicendo a docenti e compagni che la norma che impone l'utilizzo della mascherina «è incostituzionale», arrivando persino a incatenarsi a un banco. Un vero e proprio atto dimostrativo, guidato - pare - dai precetti contenuti in un opuscolo scritto da quello che lui chiamava «il costituzionalista». Dopo due ore di trattative, l'arrivo di un'ambulanza e di una macchina della polizia, il 18enne è stato prelevato da scuola e accompagnato dagli agenti in ospedale.

Il ragazzo, dopo un primo ricovero all'ospedale Santa Croce, sarebbe stato trasferito nel reparto psichiatria all'ospedale Muraglia di Pesaro. Secondo la ricostruzione fatta dal Resto del Carlino, il ragazzo avrebbe fatto sapere di aver subito «un Tso» (trattamento sanitario obbligatorio, ndr) e che gli sarebbero stati somministrati dei calmanti. Sulla questione si è espressa Eleonora Maria Augello, dirigente dell'istituto scolastico: «Esistono delle precise prescrizioni sanitarie che provengono da decisioni governative - riporta il Corriere Adriatico - ed è nostro dovere rispettarle per la sicurezza dei nostri ragazzi e delle loro famiglie».

«È chiaro che in tutti questi giorni, presentandosi un caso così difficile, il nostro primo intento è stato quello di svolgere un compito educativo, facendo riflettere il ragazzo e chiunque si trovi nel sostenere posizioni di questo genere delle conseguenze a cui si può andare incontro. Ognuno ha il diritto di manifestare la sua libertà di pensiero, criticando anche le leggi e i regolamenti, ma lo può fare senza mancare al rispetto degli altri».