Alla fine della pandemia di Covid-19 continueremo sempre a viaggiare con la mascherina sul viso? Di sicuro c’è che, a seconda del contesto, potrà essere utilizzata. Quindi, quando la malattia sarà endemica, in relazione a dove si viaggerà e quali luoghi si visiteranno, potrebbe essere una misura (anche di buon senso) da utilizzare. Ma, spiega l’infettivologo Paolo Meo, presidente del Cesmet, la Clinica del viaggiatore, potrebbe essere usata in futuro «a seconda del contesto».

«Sappiamo già oggi, benissimo, che l’uso della mascherina è opportuno e necessario in ambienti chiusi - prosegue - Per il futuro la si potrà usare anche per i viaggi aerei e nei mezzi pubblici».

Mascherina dopo la pandemia? Gli scenari

«Un tempo ci meravigliavamo quando vedevamo giapponesi e cinesi utilizzare la mascherina prima della pandemia Covid anche qui a Roma - aggiunge Meo - Lo facevamo senza sapere che quello è un sistema che avevano adottato non solo per una misura d’igiene ma per educazione non per influenzare gli altri con i propri residui, cioè le goccioline. Le mascherine? Qualcuno la continuerà ad usare, qualcuno invece ne avrà un rifiuto. Sarà giusto utilizzarla? Se la usi sei molto più protetto».

Quindi quando servirà, in viaggio, si potrà indossare la mascherina. «La protezione è utile per le infezioni respiratorie - aggiunge Meo - Quello che i viaggiatori stanno dimenticando è invece il resto: non considerano più quali siano i rischi della diffusione di alcune malattie nelle mete di destinazione dei loro viaggi, come quelle alimentari o quelle trasmesse da vettori o zanzare».

«La vaccinazione è fondamentale e la mascherina è uno strumento molto efficace, e va benissimo quando ci sono virus respiratori trasmessi attraverso le ‘goccioline’, come l’influenza – prosegue – In viaggio ci sarà una valutazione basata sul contesto. Certo è che non si andrà a fare un safari mettendo la mascherina. È giusto portarla, invece, quando si viaggia in aereo».