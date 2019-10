La Torre Truglia di Sperlonga colpita da un fulmine durante il maltempo

di Barbara Savodini

L'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sul litorale non ha risparmiato la Torre Truglia di Sperlonga , colpita in pieno da un fulmine.In un video di un cittadino, Damiano Barboni, si vede il fenomeno in diretta.Ingenti i danni come mostrano le foto scattate all'indomani scattate da Alessandro Battista.