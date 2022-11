Lotteria degli scontrini, donna malata scopre di aver vinto 100mila euro mentre va dal medico

Un viaggio fatto molte volte, ormai una routine. Eppure questa volta è stata diversa dalle altre. Mentre si trovava a Roma per una visita di controllo a cui si sottopone spesso, una donna sarda ha scoperto di aver vinto 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini. Il nome della fortunata estratta non è stato rivelato.

Però nonostante la grossa vincita e il delicato quadro clinico, questa volta è stato fornito l'identikit della protagonista. É una donna, abita nel sud Sardegna e fa spesso la spola tra l'isola e Roma per problemi di salute. La donna ha già fatto sapere che destinerà l'importante vincita per cercare di curare al meglio la sua patologia, dimostrando che vivere una vita normale per molte persone ha più valore dei soldi.

Incredula al momento della scoperta

Mentre si trovava ancora nella Capitale, la donna ha controllato il biglietto. Subito dopo ha iniziato a sospettare di essere lei la vincitrice dell'ingente somma, ma in un primo momento l'idea di aver vinto una cifra così grande deve esserle sembrato qualcosa di così incredibile da non crederci. Approfittando della sua presenza a Roma ha quindi deciso di recarsi direttamente nella sede centrale delll'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Lì le hanno dato la conferma dopo che un funzionario aveva inserito i suoi dati nel portale per la verifica: «sì, signora, ha proprio vinto 100mila euro». Non solo, l'incredula vincitrice ha dovuto farselo ripetere più volte, tanto lo stupore. E a quel punto la donna è scoppiata in lacrime. Il funzionario dell'Agenzia ha poi provveduto all'attivazione della procedura per l'accredito della somma, entro novanta giorni dalla richiesta, sul conto corrente della vincitrice. In Sardegna la Lotteria degli scontrini ha portato finora circa 500mila euro.

