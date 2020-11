Lidl fan collection, tutti pazzi per le sneakers: il caso scatena l'ironia del web

Un vero e proprio caso, a tratti inspiegabile, quello del successo della linea Lidl fan collection. Con le sneakers economiche ed altri accessori andati esauriti in poche ore, la catena tedesca ieri ha bissato in Italia lo stesso successo raggiunto qualche mese fa in altri paesi europei.

La follia dei consumatori italiani non poteva che scatenare l'ironia del web, dove il genio italico produce sempre meme e fotomontaggi divertenti e di qualità. Sui social, sono tutti impazziti non solo per il caso in sé, ma anche per il modo in cui tanti utenti hanno affrontato una notizia che, a seconda delle diverse sensibilità, ha scatenato perplessità, risate e indignazione.

