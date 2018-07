Roma, la maledizione delle buche: inciampa anche la sindaca Raggi

di Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un attimo. Il tempo di scendere da un marciapiede dopo la foto di rito ed ecco l'insidia: una buca. Infida e pericolosa. A farne le spese è stata la sindaca, che è inciampata finendo incastrata con la scarpa nel cratere, uno dei tanti disseminati per Roma. La scena è avvenuta lontano dagli obiettivi dei fotografi, ma ha mandato in ansia lo staff della grillina. Raggi ha rischiato di cadere, ma poi ha ritrovato - con dolore - l'equilibrio. Uno sforzo testimoniato dalla smorfia che le è comparsa in volto durante questo piccolo fuoriprogramma. Che per fortuna non ha avuto alcun tipo di conseguenza e «non è stato ripreso dai cellulari», dicono i grillini. In rete infatti girano dei meme (fotomontaggi) che la ritraggono sorridente mentre saluta, appunto, da dentro una buca. Un modo per sdrammatizzare una piaga della Capitale. Democratica e trasversale perché colpisce il centro storico come le periferie.LA PAURAL'inconveniente in questo caso è accaduto ieri poco prima di pranzo in pieno centro storico. Raggi stava inaugurando il nuovo tratto di isola pedonale lungo il Corso. Dopo la passeggiata di rito, si è fermata per le foto e le dichiarazioni a largo Goldoni, angolo con via della Fontanella Borghese. Durante il consueto «a margine», i cronisti hanno provato a chiederle cosa ne pensasse della sfortunata uscita di Grillo «a Roma nessuna buca» e della risposta della consigliera regionale Roberta Lombardi («Caro Beppe sulle buche non fai ridere»). Ma ha preferito glissare.L'ANNUNCIOIn compenso la sindaca è tornata sull'ultima, triste moda di cerchiare di giallo l'asfalto rovinato per evitare incidenti. Un'idea lanciata da Graziella Viviano, la madre di Elena Aubry, la ragazza di 25 anni, morta in moto proprio per colpa del manto stradale deteriorato. Su questo punto Raggi ha detto: «Noi ci stiamo dedicando molto al rifacimento delle strade, stiamo investendo tutte le risorse che abbiamo e ne stiamo cercando nuove risorse perché la situazione delle strade di Roma sconta una mancata manutenzione per anni, dobbiamo accelerare il più possibile». Finito di parlare, la nemesi che sa di beffa, le buche hanno bussato al tacco della scarpa della sindaca, che è riuscita a non cadere a terra. Chissà se lo racconterà a Grillo...