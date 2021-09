Gratta e Vinci rubato a Napoli, l'anziana incassa i soldi ma è costretta a sparire: troppe richieste di aiuto

Il premio da mezzo milione di euro è sul suo conto corrente, mentre resta in carcere il tabaccaio che aveva tentato di impossessarsi del tagliando fortunato. E' finito l'incubo per l'anziana napoletana derubata dal tabaccaio del Gratta e Vinci che aveva vinto. «Ringrazio la Procura, i carabinieri e l’Agenzia delle Dogane», è con queste parole, pronunciate per bocca del suo legale e consegnate a Il Corriere della Sera, che la signora chiude la vicenda di cui è stata vittima, dopo essere riuscita a incassare il premio.

Il tabaccaio Gaetano Scutellaro, intanto, resta in carcere. La procedura avviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è così completata, prima con il bonifico da 500mila euro e poi con la conferma che i soldi sono arrivati sul conto corrente della 69enne napoletana. La donna nel frattempo ha dovuto far perdere le sue tracce. Troppe le richieste di aiuto economico che le sono arrivate.

