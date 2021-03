Covid, bimba di dieci anni ricoverata a Genova: soffre di una rara malattia cronica

Una bambina di dieci anni è stata ricoverata ieri nel reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La piccola era già rioverata al San Matteo di Pavia per una grave polmonite. Lo rende noto la direzione sanitaria dell'ospedale genovese. La piccola è stabile ed assistita con casco per la ventilazione. La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti. È seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

