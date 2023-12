Ferragni, saltano anche le vacanze di Capodanno? La fuga di follower (-155mila), il silenzio social e gli avvocati: i terribili 13 giorni dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni come sta? L'imprenditrice digitale è sparita dai radar social. Dopo l'avvistamento a Parco Sempione con i figli (in cui Chiara disse di stare bene) di lei nessuna traccia, neanche sulle stories Instagram del marito che ha ripreso a postare come se nulla fosse accaduto. La maxi multa dell'Antitrust, le 3 (diventate ora 4 dopo l'ultima aperta dalla procura di Prato) inchieste aperte sul suo conto e i follower che non le credono più. La fine del 2023 è sicuramente il periodo più buio per la Ferry. Il momento in cui lei stessa vede la sua carriera sgretolarsi di fronte ai suoi occhi. Il motivo? Per l'Antitrust ha ingannato le persone facendogli credere che parte dei proventi degli acquisti dei dolciumi sarebbero andati in beneficenza. Da quel 15 dicembre la sua credibilità è in caduta libera. Un grande danno per lei che con l'immagine ci ha costruito un impero.

Ferragni, le multe e le inchieste

Ma cosa è successo? Ricostruiamo il caso. Le aziende Fenice e TBS Crew, che gestiscono i brand e i diritti di Chiara Ferragni, insieme a Balocco, avrebbero sponsorizzato il pandoro “Pink Christmas” facendo credere alle persone che una parte dei soldi andasse all'ospedale di Torino per sostenere la ricerca su due tipi di cancro e comprare una nuova macchina. In realtà, Balocco aveva già donato soldi all'ospedale a maggio 2022, molto prima del Natale.

Le aziende di Ferragni, pur avendo guadagnato 1 milione di euro dalla sponsorizzazione non donarono nulla. Per questo motivo, è arrivata la sanzione dell'Antitrust comminando una multa da un milione di euro. A tutto questo si aggiunge anche la denuncia del Codacons per truffa aggravata ai danni dei consumatori chiedendo l'intervento della Guardia di Finanza. E poi si aggiunge anche il caso delle uova di Pasqua brandizzate per Dolci Preziosi. Le donazioni in questo caso furono di 36mila euro ma Chiara Ferragni avrebbe incassato più di un milione di euro, di nuovo.

La fuga di follower e i brand che dicono no

La bufera social è esplosa il 15 dicembre e lei la scorsa settimana ha fatto un video di scuse, con tanto di tuta e capello legato alla bell'e meglio, ha detto donerà 1 milione di euro all'ospedale di Torino, ma la maggior parte dei follower ancora non le crede.

L'esercito di fan che si muovevano a passo di post scappa dalla sua pagina Instagram.

Dal 15 dicembre a oggi sono quasi 155mila i follower che la abbandonano. Secondo il sito Not Just Analytics fino al giorno del crack l'influencer aveva 29.728.112 adepti, “crollati” ad oggi a 29.573.929 sarebbero quindi conti alla mano ben 154.183 i follower che hanno scelto di unfolloware la sua pagina. Numeri che sicuramente rispetto al reggimento che ha costruito negli anni non farebbe preocuupare se non fosse per il fatto che anche i brand di moda cominciano a mollarla. primo tra tutti Safilo. Il marchio di occhiali ha deciso di interrompere la collaborazione con l'influencer.

Gli avvocati

La paura che questo primo contratto saltato possa avere un effetto a catena è alta. Tant'è che secondo La Stampa, per Chiara Ferragni sarebbe già pronta una forte squadra (composta da due mega studi legali e una top agenzia di comunicazione) con l'incarico di arginare i danni e risollevare l'immagine dell'imprenditrice.

Secondo il quotidiano sarebbero Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti civilistici della vicenda del Pandoro Balocco e Marcello Bana che si occuperà del penale. A fare da collante l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

Le vendite (su eBay e nei suoi negozi)

Se i follower scappano e i brand cominciano a salutarla, non si può dire lo stesso dei suoi prodotti "incriminati" in vendita su eBay. Nei giorni successivi allo scandalo Balocco il pandoro (scaduto) è schizzato sull'asta online a cifre come 600 euro, introvabile l'uovo di pasqua (che era del 2021) e anche l'aqua Evian volava alto.

Si era detto che anche la sua tuta grigia scelta per scusarsi con gli italiani avesse registrato il tutto esaurito, ma in realtà si scopre ora che l'outfit era già esaurito sul sito dal 10 dicembre (giorno in cui la Ferry l'aveva indossata per la prima volta). E le vendite nei suoi negozi come vanno? pare che negli store di Roma e Milano siano davvero poche le persone interessate a entrare. C'è da dire però che è possibile che nel mondo della Ferragni gli acquisti si facciano online.

Fedez torna su Instagram, gli insulti degli hater

Quel che è certo è che lei da quel dì non si fa più vedere nè sentire. Fedez è invece tornato attivo su Instagram dove ormai posta solamente stories con i figli e con il cane Paloma. Certo anche questa scelta del rapper scatena gli haters che lo accusano di usare i figli per ripulirsi l'immagine, ma lui se ne frega e continua a condividere le sue giornate in famiglia su instagram.

Della Ferry però non c'è traccia. Non viene mai inquadrata, non si sente mai la sua voce. Che fine ha fatto? Un suo amico ha detto che «è chiusa in casa da giorni e sta male» lei al Corriere della sera dice che sta bene.

Vacanze rovinate: il Natale (forse anche il Capodanno) in casa

Le vacanze però sono saltate per i Ferragnez. Sarebbero dovuti andare in qualche chalet in montagna, come di consuetudine per il Natale (lo aveva anche detto fedez) ma così non è stato. Sono "chiusi" in casa a Milano. La magione che svetta sullo skyline della CityLife è stato il luogo in cui Fedez e Chiara assieme ai figli Leone e Vittoria hanno passato le festività natalizie. E a Capodanno cosa faranno? Non si sa ancora nulla ma quello che è certo è che ora sono ancora in casa, cosa che non era mai successa in tutti questi anni.