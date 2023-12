Ferragni, Fedez rompe il silenzio social dopo il caso Balocco: di Chiara nessuna traccia

Fedez torna sui social, dopo l'affaire Balocco che ha travolto la moglie, nel giorno della vigilia di Natale. Dopo oltre una settimana di silenzio, post di Muschio Selvaggio a parte, il rapper nella notte di Natale è tornato attivo su Instagram. Di Chiara Ferragni però nessuna traccia. L'ultima apparizione pubblica dell'influencer è stata quella del video di scuse che ha scaturito sì una fuga di follower ma anche un tutto esaurito dell'outfit grigio scelto per il reel. Così come anche su eBay è caccia ai prodotti (scaduti) da lei sponsorizzati. Ma la credibilità di Chiara sembra stia vacillando. E le persone che si chiedono come stia la Ferry.

Fedez torna su Instagram: Chiara ancora assente

Ieri Chiara è stata avvistata a Parco Sempione a Milano in compagnia dei figli e della mamma ma non ha postato nulla. «Come stai?», le hanno chiesto, «bene dai» ha risposto. Ma su Instagram di lei non c'è segnale.

Fedez invece ha deciso di rompere il silenzio e di condividere nelle stories la sua vigilia di Natale. Il primo video ritrae Vittoria vicino l'albero di Natale, poi Federico (che non si mostra mai in volto) gioca con il cane Paloma nel parco. E poi ci sono le immagini con il collega Rondo da Sosa e papà Franco.

Le inchieste

Per la questione del pandoro "Pink Christmas", l'Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell'imprenditrice cremonese sia all'azienda piemontese di dolciumi. Sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato, come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, del Codacons e di Assourt che hanno portato all'apertura delle inchieste.

Cosa rischia la Ferragni

L'ipotesi di reato potrebbe essere quella di frode in commercio.

Marito e moglie sono rappresentati mentre passeggiano mano nella mano con un pandoro Balocco e, sopra di loro, la scritta «Attenzione pickpocket» che mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Il murales è opera dello street artist Evy Rein, lo stesso che aveva già realizzato un opera con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.