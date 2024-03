Fedez, stop a Muschio Selvaggio: «Il podcast finisce qui. Purtroppo la situazione è una m...»

Alla fine Fedez non ce l'ha fatta. Muschio Selvaggio finisce qui. O almeno, per ora. Come annunciato dal cantante sul suo profilo Instagram, il podcast nato insieme a Luis Sal e continuato con Davide Marra si fermerà, almeno per il momento.

Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal

Le parole di Fedez

«È uscita l'ultima puntata di Muschio Selvaggio.

Prima di girare la puntata abbiamo registrato una piccola intro io e Marra in cui raccontiamo il futuro di questo podcast che purtroppo per ora si interrompe qui. Scelta sofferta da parte mia e di Marra perché eravamo molto contenti della direzione che aveva preso questo podcast. Abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, migliore. Purtroppo la situazione è una merda, per dirlo in francese». Queste le parole di Fedez, che con una storia su Instagram ha comunicato in mattinata la decisione di interrompere la messa in onda di "Muschio Selvaggio", il podcast creato insieme all'ormai ex amico Luis Sal.

«Ci tenevo sinceramente a ringraziare pubblicamente Davide Marra perché quando è ripartito "Muschio Selvaggio" eravamo letteralmente sommersi dalla merda, il podcast sembrava morto e in dieci mesi di lavoro abbiamo fatto rinascere una cosa in cui nessuno avrebbe mai scommesso. È stata un'avventura pazzesca, ci siamo super divertiti. Avremmo voglia di fare moltissime nuove cose però ora capiremo. Grazie Marra», ha aggiunto poi il rapper ringraziando il co-conduttore che lo ha affiancato negli ultimi mesi.

Il video su YouTube

Prima dell'ultima puntata, Fedez e Marra hanno quindi parlato anche su YouTube del futuro del podcast: «Credo che avrete letto le notizie. La notizia è diventata virale, è stata spiegata male e non vogliamo aggiungerci alla disinformazione. Non ha nemmeno entrare nel merito della vicenda legale. Noi abbiamo girato per ora questa puntata che state vedendo più altre due. Poi non gireremo più puntate perché la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo. Noi da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare io e Marra in questo podcast. È molto complesso. Una parte dell'unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto - che sono le visualizzazioni - non va nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa. Viste le ultime vicessitudini non reputiamo opportuno più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così. La situazione sta diventando abbastanza insostenibile lavorativamente parlando per tutti».

Dopo Fedez, anche Marra ha voluto dire la sua: «Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in questi dieci mesi. La situazione non è stata facile, però molti di voi hanno apprezzato e anche noi siamo felici di questo. Ringrazio personalmente Federico e tutto il team che mi ha accolto nel migliore dei modi. Mi sono sentito a casa. Vedremo come andrà a finire. Pubblicheremo queste tre puntate e poi attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici, dato che la questione non è completamente risolta».