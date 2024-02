Fedez querela il Codacons: «Contro di me una campagna quotidiana, io attaccato ingiustamente»

Continua la guerra tra Fedez e il Codacons.

L'esposto alla Guardia di Finanza

Ma cosa è successo? Dopo le parole del rapper, dichiaratosi «nullatenente» in un procedimento per diffamazione che risaliva al novembre 2020, è il momento del contrattacco per Federico Lucia e per i suoi genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia. Assistiti dagli avvocati Gabriele Minniti ed Andrea Paolucci, hanno depositato in procura a Milano una querela nei confronti dell’associazione dei consumatori. I genitori di Fedez scendono in campo in quanto amministratori unici della Doom srl e della Zedef srl. E ipotizzano i reati di calunnia e diffamazione. La calunnia, che è il reato che commette chi accusa qualcuno davanti all’autorità giudiziaria sapendolo innocente, è ipotizzata per l’esposto alla Guardia di Finanza che chiedeva di indagare sulla «nullatenenza».

Fedez, il "nullatenente"

Secondo gli avvocati, che parlano per tramite dei loro assistiti, quella del Codacons sarebbe una "campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana" che va avanti da tempo contro Fedez per "presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti". I legali, infatti, sottolineano che tutte le contestazioni mosse dall'associazione al rapper "si sono rivelate infondate e strumentali". Anzi, aggiungono, sono state fatte con il solo scopo di attaccarlo ingiustamente.

Attualmente le due parti sono impegnate in un processo partito da una querela del Codacons nei confronti del rapper durante la pandemia, quando Fedez accusò l'associazione di fare pubblicità ingannevole sul suo sito. La richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma della posizione del rapper è stata respinta dal giudice, che il prossimo 6 maggio ascolterà le ragioni di Fedez. Nel frattempo, dal Codacons è arrivata la richiesta di approfondimento delle società del rapper dopo che lui si è dichiarato "nullatenente", sottolineando che ogni suo avere è intestato alle società che fanno capo ai genitori.

Ma ciò che il Codacons ha dichiarato nell'esposto presentato in procura, secondo gli avvocati di Fedez, è una "ricostruzione parziale dei fatti e non veritiera nonché in grado di instillare nel lettore medio, per le espressioni utilizzate, sebbene in forma ipotetica, il (falso) convincimento che dietro lecite operazioni societarie si celino condotte illecite". Questo, per i legali, rappresenterebbe una condotta "gravemente diffamatoria". Una nuova puntata si aggiunge così alla saga Codacons-Fedez.