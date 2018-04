Elisa Isoardi, le parodie sul ferro da stiro impazzano in rete. E lei risponde così Guarda

Ahahahahhahhaha adoro! Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Apr 9, 2018 at 3:34 PDT









Elisa Isoardi ci ride su. E sul ferro da stiro-gate che l'ha travolta in questi giorni pubblica una foto divertente di una delle tante parodie che stanno girando in rete. Elisa è con il suo compagno: indossano tutti e due una camicia bianca, solo che su quella del leader della Lega c'è impressa l'impronta del ferro da stiro.«Adoro», commenta lei. E giù migliaia di like.Polemiche ma soprattutto tanta ironia dopo le immagini pubblicate su Instagram dalla Isoardi che usa il ferro da stiro in casa. E alla fine la conduttrice accetta il gioco.