Elenoire Casalegno: «Sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato a Milano, in questa città c'è da aver paura»

«Questa mattina alle 11 in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città, a Brera, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere». Questo il racconto che Elenoire Casalegno ha affidato a una storia su Facebook in cui ha taggato il sindaco di Milano Beppe Sala.

Lo sfogo di Elenoire Casalegno

«Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura.