Don Mario, selfie nudo su Facebook: la Diocesi sospende il parroco. «Non so come sia successo»

È bufera intorno a Don Mario Montis, parroco della chiesa Santa Barbara Vergine Martire a Furtei, in Sardegna. Domenica sera, infatti, sul suo profilo Facebook è apparsa una foto che lo ritrae nudo, in doccia, con addosso solo gli occhiali e il crocifisso. Lo scatto è stato rimosso velocemente, ma non abbastanza da sfuggire all'attenzione dei parrocchiani, che hanno salvato e fatto circolare l'immagine sui social. Immediata anche la reazione della Diocesi di Cagliari, che ha provveduto a sostituire Don Mario.

Furtei, prete pubblica foto hot su Facebook: bufera in Sardegna

Il parroco si è detto mortificato, ma non riesce a spiegarsi come quello scatto sia potuto finire sui social. «Non stavo facendo una foto - ha detto a "L'Unione Sarda" -. Sono entrato in doccia e chiudendo una chiamata, visto che non ci vedo bene, forse ho attivato la fotocamera. Ripeto: non lo so». Don Mario, 70 anni, nonostante tutto, si difende: «Hanno preso la foto e l’hanno fatta girare. Una curiosità morbosa». E conclude: «Io sono mortificato, ma che faccio? Mi butto da un ponte?». La foto incriminata, intanto, è arrivata anche all'Arcivescovado locale, che deciderà se e quali provvedimenti prendere.