Per chi sogna un futuro in uniforme e con le stellette è questo il momento di tentare di raggiungere l’obbiettivo. Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 2 dell’8 gennaio 2021 sono stati pubblicati i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie militare, navale e aeronautica per l’anno accademico 2021-2022. Per partecipare al concorso per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri le domande dovranno essere presentate entro il 16 febbraio 2021. I posti a disposizione sono complessivamente 448: 150 per l’Accademia Militare di Modena, Marina Militare, 133 per l’Accademia Navale di Livorno, 105 per l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, 60 per l’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è aperto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla scadenza del termine di presentazione delle domande, che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire un diploma d’istruzione superiore idoneo per l’iscrizione all’Università.

Intanto, a causa delle limitazioni imposte dal covid, nell’impossibilità di aprire realmente le porte dell’istituto di formazione, per il 23 gennaio la Marina Militare organizza un open day virtuale per conoscere la vita degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno. I visitatori si potranno collegare a distanza interagendo con gli allievi e con gli ufficiali dell’Istituto che guideranno i partecipanti attraverso un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia Navale. Verranno proiettati filmati della biblioteca, della sala storica, del simulatore di plancia e più in generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia. Verranno inoltre presentati briefing sulle modalità di ammissione alla 1ª classe dei Ruoli Normali e sulle opportunità di carriera in Marina Militare. Durante l’open day sarà possibile collegarsi alle stanze virtuali attraverso i link che verranno pubblicati sulle piattaforme social e sul sito ufficiale della Marina Militare o dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 19.

