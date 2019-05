Deborah, folla e applausi al funerale del padre ucciso: «Sei un grande». E lei non c'è

di Alessia Marani

«Non era un mostro, ha sbagliato solo perché esagerava con l'alcol», lo giustica qualche conoscente. Qualcun altro dà la colpa ai giornali: «Non era così violento, è la stampa che ha montato tutto». Un affetto e una folla che non tutti si aspettavano. La funzione è stata accompagnata da lunghi applausi e urla «Lorenzo sei un grande». Gremita la chiesa di Santa Maria Vergine del Carmine aScalo per i funerali di, morto a 41 anni per mano della figliaall'alba della scorsa domenica. La ragazza, 19 anni, è libera. Per gli inquirenti ha agito per legittima difesa per salvare la mamma, la nonna e lei stessa dall'ira del padre, ubriaco e violento. Quando il feretro ha varcato l'ingresso della chiesa è stato comunque accolto da un applauso.

Ad accompagnare la bara le sorelle, presente anche la madre di lui, la nonna di Deborah, indebolita dai postumi di una ischemia e che ha subito lasciato la chiesa. Presenti anche i suoceri. La ragazza e la madre non hanno partecipato, una decisione presa soprattutto per sfuggire al clamore mediatico.

Non esiste dolore al mondo che non possa essere guarito dalla mano di Dio

, ha detto nell'omelia padre Joseph che in queste ore ha pregato molto per tutta la famiglia di Deborah e per la ragazza, studentessa del liceo artistico. Richiamandosi alla misericordia che tutti accoglie.



​Attimi di tensione al termine del funerale, quando un amico ha allontanato bruscamente una troupe televisiva che era in entrata in chiesa (seppur con la telecamera spenta).

