Crazy Pizza di Briatore apre a Napoli e cerca personale: ecco l'offerta di lavoro (per sala e cucina)

Crazy Pizza di Flavio Briatore apre a Napoli e cerca personale. L'offerta di lavoro è stata pubblicata sul profilo Linkedin dell'azienda per ruoli in sala e in cucina.

Il nuovo locale dell'imprenditore sarà inaugurato a maggio 2024 nella zona di piazza Vittoria, sul Lungomare della città. «Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura culinaria e in particolare per la pizza, e crediamo che la nostra offerta sia un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale oltre che al settore del turismo e della ristorazione locale di alto livello». Aveva detto Briatore rompendo gli indugi sull'imminente apertura.

L'annuncio

«Unisciti al nostro meraviglioso team di Crazy Pizza a Napoli. Stiamo cercando nuovi talenti per l'apertura imminenti di Crazy Pizza nel maggio 2024" si legge nell'annuncio dove viene specificato che si cerca personale per il front of the house e per il back of the house. «Siamo alla continua ricerca di persone in gamba, che vogliano unirsi alla nostra squadra. Ti riconosci nel nostro modo di lavorare? Se sì, ti invitiamo a mandarci un tuo CV, come file allegato, unitamente ad una lettera che illustri le tue motivazioni e ambizioni», si trova invece scritto sul sito dell'azienda.

Le posizioni aperte

Per front of the hous (FOH) si intende la parte del ristorante rivolta al cliente che comprende l'host/hostess, i camerieri e i baristi. Il personale FOH è responsabile di accogliere gli ospiti, prendere ordini di cibo e bevande e garantire che gli ospiti vivano un'esperienza culinaria positiva. Per back of the housel (BOH) invece si intende l'area dietro le quinte di un ristorante, dove avviene la maggior parte della preparazione e della cottura del cibo. Il personale comprende chef, cuochi, lavastoviglie e altri addetti alla cucina.