Coronavirus, dal gel con la Vodka alla candeggina: le cure farlocche virali sui social

C'è chi si fa il gel disinfettante con la vodka e chi sui social propone finte cure, come bere candeggina o assumere cocaina. Nei social network impazzano le ipotetiche cure (senza alcuna validità scientifica) contro il Coronavirus che lo stesso mondo medico e le istituzioni sono costretti a smentire per evitare che i pazienti possano seguire trattamenti pseudo-terapeutici che, invece, potranno avere danni anche molto gravi.

Snottypotty su Twitter racconta di aver fatto gel disinfettante con la Vodka. E' lui a scrivere all'azienda americana produttrice del liquore dichiarando di averne preparato un po'. "Anche il disinfettante per le mani non ha un cattivo sapore", dice, raccontando che il prodotto fatto in casa lo tiene "libero dai germi" e lo fa sentire "bene allo stesso tempo".

La TitosVodka (la società produttrice), gli ricorda che il gel disinfettante deve avere il 60% di alcol e che dunque quel gel non ha alcun effetto disinfettante.



I made some hand sanitizer out your vodka. The hand sanitizer doesn't taste bad either. Cheers to Tito's vodka. Keeping me germ-free and feeling good at the same time. — SnottyPotty (@titansfight) March 5, 2020

Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. pic.twitter.com/OMwR6Oj28Q — TitosVodka (@TitosVodka) March 5, 2020

Riporta il quotidiano New Arab come l'ayatollah Tabrizian, esperto di medicina islamica, attraverso Telegram sta proponendo in Iran di pettinare a fondo i capelli, di mangiare molte mele e cipolle e, prima di andare a dormire, invita a spargere sull'ano dell'olio essenziale fatto di foglie di viola.



Ayatollah Tabrizian, a prominent clergyman & a self-proclaimed expert in “Islamic medicine”, has published the following list on how to avoid #coronavirus: * Comb your hair thoroughly * Eat lots of apples & onions * Dip a cotton ball in oil & insert it in your anus Really! pic.twitter.com/JzyzoMQ0FL — Shervan Fashandi (@GadflyPersia) February 25, 2020

Il ministero francese della Sanità è dovuto intervenire pubblicamente, sulle proprie pagine social, per dire che la cocaina non protegge dal Coronavirus. "No, la cocaina non protegge contro Covid-19. La cocaina è una droga stimolante che crea dipendenza. Il suo uso può danneggiare seriamente la salute delle persone e creare effetti indesiderati", dicono da Parigi.



#Coronavirus | Désinfox

❌ Non, La cocaïne NE protège PAS contre le #COVID19 .

✅ C’est une drogue addictive provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes.

👉 https://t.co/ajSGwecauL pic.twitter.com/4GZ01Qmg5X — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 8, 2020

Lo youtuber Jordan Sather ha "denunciato" un boicottaggio da parte di youtube per una cura che proponeva a base di un prodotto simile alla candeggina. "Il biossido di cloro non è solo un efficace killer per cellule tumorali, ma può anche eliminare il coronavirus - scrive - Non c'è da stupirsi che YouTube abbia censurato praticamente ogni singolo video di cui ne ho discusso nell'ultimo anno. Big Pharma ti vuole ignorante".



Would you look at that. Not only is chlorine dioxide (aka “MMS”) an effective cancer cell killer, it can wipe out coronavirus too. No wonder YouTube has been censoring basically every single video where I discuss it over the last year. Big Pharma wants you ignorant. https://t.co/7cqmyUxcXY — Jordan Sather (@Jordan_Sather_) January 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA