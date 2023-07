Chef della pasta in bianco a 26 euro licenziato, la nota del ristorante: «Le sue ambizioni vanno in un’altra direzione»

“Alberto Quadrio non è più l’executive chef del ristorante".

Questa la comunicazione dell'hotel 5 stelle di Lungarno Collection in Corso Venezia a Milano. "L’inserimento nella nostra proposta di un format gastronomico di fine-dining non rientra tra i nostri obiettivi a breve e medio termine. Le ambizioni e i desideri di Alberto Quadrio vanno in un’altra direzione”, riporta Today. Il cuoco era diventato famoso nei mesi scorsi per la sua pasta in bianco a 26 euro nelle cucine di Portrait a Milano. A cui erano seguite polemiche.

La ricetta

La ricetta di Quadrio? Pochi ingredienti: fusilloni e croste di Parmigiano Reggiano di 36 mesi. Il tutto per un costo di 26 euro. “Faccio una specie di risotto, non cuocio la pasta in acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne. Filtro il brodo e lo faccio decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta da questo brodo, cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna”.