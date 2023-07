Caldo record, arriva Caronte bis: temperature fino a 48 gradi. Per la tregua bisognerà aspettare fine luglio

I temporali al Nord non si fermeranno. Prevista ancora instabilità nelle prossime ore con rovesci su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con locali grandinate. Italia ancora divisa in due: al Centro e al Sud clima ancora caldo, salvo qualche fenomeno su Nord Appennino: temperature massime tra i 33°C e i 37°C con picchi di 40-41°C su Foggia, Matera, Cosenza, Reggio e zone interne della Sicilia dove si può arrivare anche a 45°C (nella zona di Catania).

Caldo record, le previsioni meteo: temporali al Nord, afa e oltre 40°C al Centro-Sud. E nuova fiammata di Caronte la prossima settimana

Caldo africano, fino a quando durerà?

Il secondo acuto della cupola di calore nord africana - spiega 3B Meteo - verrà raggiunto ad inizio della nuova settimana. Il Centro Sud sarà più coinvolto da temperature molto elevate almeno fino a mercoledì 26 luglio. Nuovi record potrebbero essere ritoccati. Secondo le previsioni a medio lungo termine il grande caldo africano tenderà ad attenuarsi entro il finire prossima settimana.

Dell'aria più fresca che interesserà le regioni settentrionali si spingerà prima al Centro e poi anche Sud. Tuttavia non aspettiamoci un ritorno alla normalità perché le temperature, seppur in generale diminuzione, risulteranno sempre sopra media anche senza raggiungere i valori folli di questi giorni. Rimarrà infatti ancora alta la fascia anticiclonica sub tropicale che ha generato questa eccezionale ondata di calore e non si esclude che nuove incursioni di masse d'aria calde non possano ancora una volta riproporsi quanto meno sulle regioni meridionali.

I nuovi picchi di temperatura

Secondo l'Extreme Forecast Index del modello Ecmwf, le temperature saranno molto insolite ed estreme. Questo vuol dire che ci sono le possibilità per battere nuovi record di caldo. In questi ultimi giorni la Sardegna ha toccato il valore di temperatura più alto del 2023 in Europa con +47,7°C ma questo potrebbe vacillare sulla Sicilia. Gran caldo anche al Centro con massime comprese tra 36 e 40°C. Andrà meglio invece al Nord dove le infiltrazioni di aria più fresca manterranno temperature più basse.