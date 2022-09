Bollette, da 3.000 a 8.000 euro in due mesi: la protesta di Mario Marras, il ristoratore "in mutande" su Facebook

Si chiama Mario Marras ed è un ristoratore di Garbagnate Milanese. Titolare della pizzeria Chaplin sostiene che il caro bollette lo abbia messo letteralmente «in mutande». E così si è mostrato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Una singolare protesta contro gli aumenti di questi ultimi mesi che stanno mettendo in crisi le attività.

La denuncia in un video

L'imprenditore denuncia di aver appena pagato 8.000 euro di bolletta energetica contro i consueti 3.000 di giugno-luglio. Un aumento vicino al 300% che ha colpito tantissimi suoi colleghi. Per questo ha mostrato un «bersaglio» sostenendo come in questo la sua categoria si sarebbe trasformata. Tra i commenti degli altri ristoratori, c'è chi ha postato bollette da 5.000 euro e chi, con ironia, consiglia di attrezzarsi con coperte per i clienti per l'inverno.