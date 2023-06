Bernard Arnault, il mega yacht respinto dal porto di Napoli. Chi è il secondo uomo più ricco del mondo e perché è dovuto andare via

Bernard Arnault resta fuori dal porto di Napoli. «Troppo lungo il suo yacht», l'attracco non è stato concesso.

Il super miliardario era arrivato a Mergellina con il Symphony, scafo da 101 metri, ma quando ha chiesto di potersi agganciare alla banchina, ha ricevuto un "no" ed è stato costretto a fare rotta altrove, riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

Arnault respinto a Napoli

Arnault è il secondo uomo più ricco al mondo per Forbes. È il proprietario Lvmh, multinazionale che comprende Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany, Moët & Chandon, Veuve Clicquot. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 220 miliardi di dollari. Eppure, questo non gli è bastato per attraccare a Napoli.

"Colpa" del nuovo regolamento della Capitaneria di Porto, introdotto quest'anno. Per questioni di sicurezza nessuna nave che superi i 75 metri di lunghezza può avere accesso al porto di Mergellina. Lo yacht "Symphony" di Arnault arriva a 101 metri. E con suo grande stupore, quando ha chiesto di poter entrare ha ricevuto un "no". Una novità per il tycoon, che già in passato aveva sostato con la stessa nave nel porto napoletano.