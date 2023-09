Bambino di 4 anni gioca a nascondino (e vince): lo cerca l'intero quartiere, lo trovano i carabinieri dopo ore

Tutti almeno una volta ci abbiamo giocato da bambini e tutti abbiamo desiderato di vincere. Il nascondino, nonostante l'arrivo della tecnologia, resta uno dei giochi più amati dai bambini, nonostante ci siano quelli più portati e quelli che, invece, si fanno scoprire subito.

Ma quanto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Marsala ha davvero dell'incredibile.

Un bambino di 4 anni, vero e proprio prodigio nel nascondersi, è letteralmente sparito. Nessun amico lo riusciva a trovare, ma nemmeno i genitori, tanto da far scattare l'allarme. In pochi istanti l'intero quartiere di Amabilina e i carabinieri erano sulle sue tracce.

«Tana» per tutti?

Il piccolo non ha mollato. Tutti lo cercavano e gridavano il suo nome, ma lui voleva vincere a tutti i costi e così, tutto rannicchiato nel suo nascondiglio, ha aspettato per ore. Era dietro una porta della casa di un vicino e non si è mosso di un millimetro. Così, dopo le ricerche «amatoriali» di parenti e amici, è scattato l'allarme.

Sono state molte le segnalazioni giunte ai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato un'intera comunità impegnata nelle ricerche del piccolo. A distanza di ore, proprio i carabinieri lo hanno trovato, forse anche un po' deluso. E chissà che adesso non sia a caccia di un nuovo nascondiglio capace di sbaragliare la concorrenza, o se la ramanzina dei genitori lo porterà a cambiare gioco...