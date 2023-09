Ammessa alla Facoltà di Medicina, la reazione sui social lascia tutti senza parole

Entrare alla facoltà di Medicina alla Federico II di Napoli potrebbe essere una delle emozioni più importanti nella vita di una giovane studentessa. Lo ha dimostrato nelle scorse ore Melissa Cirillo, la cui storia è diventata virale grazie al video che ha ripreso la propria reazione e quella dei suoi genitori davanti alla lettura del nome nelle graduatorie.

La giovane studentessa, infatti, ha dato dimostrazione di quanto ci tenesse già nelle scorse settimane, condividento dei video su TikTok dell'ansia pre graduatorie.

Ieri, l'immensa sorpresa e la gioia infinita hanno superato le sue stesse aspettative.

La gioia per la facoltà di Medicina

«Se dovessi descriverlo con una sola parola... Immenso», queste le parole sotto il video che immortala la commozione della giovane studentessa e dei suoi genitori alla facoltà di Medicina alla Federico II di Napoli.

Il video è diventato virale nelle ultime ore per la spontaneità e la dolcezza con cui i genitori abbracciano la figlia in uno dei momenti più importanti della propria vita.

L'accesso chiuso alle facoltà di Medicina, in Italia, è una delle questioni più dibattute anche dall'attuale Governo. Moltissimi studenti sono costretti ad andare lontano dalle proprie abitazioni o addirittura all'estero perché non superano i test. Troppo spesso, purtroppo, clientelismi e raccomandazioni hanno rivelato un sistema piuttosto complesso in un tipo di percorso universitario che da accesso ad uno dei settori lavorativi oggi più in crisi nel nostro Paese.

Nelle due sessioni (aprile e luglio) sono stati circa 160mila i Tolc erogati (il 95% rispetto alle iscrizioni), suddivisi in quasi 146mila per Medicina e poco meno di 14mila su veterinaria.