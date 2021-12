Valanga a Cortina travolge sciatori: 23enne muore, il fratello si salva e lancia l'allarme

Gli appassionati di scialpinismo che si trovavano stamane nei pressi non stavano trasgredendo divieti legati al Coronavirus. L'attività motoria mantenuta attraverso in distanziamento sociale, si sottolinea, è consentita dal dpcm del 26 aprile. L'ultima ordinanza emessa dal governatore del Veneto Luca Zaia, peraltro, contempla che l'attività sportiva venga effettuata fuori dal comune di residenza - all'interno della regione - se in questo non è possibile, con mascherina abbassata in solitaria e alzata quando si incroci un'altra persona. Nell'area della Tofana di Rozes è confluita oggi una cinquantina di appassionati di scialpinismo, 'fermi' ormai da due mesi a causa del Covid-19, attirati dalla bella giornata di sole. Gli impianti di risalita a Cortina sono tutti fermi. Proprio l'innalzarsi delle temperature potrebbe aver creato quelle che tecnicamente vengono definite 'colate di neve da irraggiamentò sui pendii in forte pendenza, il cui peso specifico, molto alto, raggiunge i 500 chili al metro cubo.

Secondo quanto ricostruito, scendendo dalla Rotzes assieme al fratello lo scialpinista bellunese, anziché prendere il rientro classico dallo spallone, si è tenuto a destra dello Spigolo Zero e ha preso un canale che porta dietro Punta Marietta. A metà discesa si è però staccata la valanga . Il fratello, rimasto più in alto, ha subito lanciato l'allarme e sul posto si è diretto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver imbarcato personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. Una volta individuato il corpo a circa 2.550 metri di quota, i soccorritori sono stati sbarcati con un verricello di 70 metri. La salma è stata recuperata e trasportata a valle, per essere poi accompagnata nella cella mortuaria di Cortina. L'eliambulanza ha imbarcato anche il fratello del giovane, rimasto illeso.