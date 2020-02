Coronavirus, scuole chiuse e stop alle gite: Marche, aule chiuse fino al 4 marzo, ma il governo impugna l'ordinanza

Scuole chiuse sì o no . L’emergenza legata al nuovo coronavirus ha portato le autorità ad adottare una serie di misure per contenere il contagio ma soprattutto a smentire le fake news allarmanti diramate in queste ore. La notizia è corsa sui social e nelle chat dei genitori: «Scuole chiuse in tutta Italia». Ma era una delle tante notizie false che girano in questi giorni di allarme coronavirus. Il governo ha subito fermato la 'bufalà e anche il premier Giuseppe Conte ha sottolineato che nelle zone che non sono focolaio del virus «non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche». Intanto però si aggiunge un'altra regione che ha deciso di chiudere gli istituti: nelle Marche niente scuola per gli alunni fino al 4 marzo. «Un contagio al confine della nostra regione, a Cattolica - ha spiegato il Governatore Luca Ceriscioli -, ci segnala che sono sempre più urgenti misure di contenimento».

Nelle zone che non sono focolaio del virus «non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche», ha detto il premier alla Protezione Civile sottolineando che l'Italia è stata divisa in 3 zone: quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive varate, un secondo livello «che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto» e un terzo livello che riguarda il resto d'Italia. E qui «sicuramente non ha ragione di esistere la sospensione si attività scolastiche»

Scuole chiuse. Aule chiuse per oltre tre milioni di studenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Le scuole rimarranno chiuse fino al primo marzo, ma entro il fine settimana decideranno se prolungare o riaprire. Al momento non sono state decise chiusure in altre Regioni. Circolano in molte chat messaggi che citano presunte decisioni del governo isulla chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale, ma sono tutte false. Proprio su questo è intervenuta il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: «Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili». «Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti - aggiunge - Il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali».

Scuole chiuse nelle Marche. Nelle Marche «dalla mezzanotte di oggi scattano provvedimenti che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo» fino al 4 marzo. Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli in un videomessaggio: «ho appena firmato l'ordinanza che aumenta le misure nei confronti del contenimento del Coronavirus». Una «scelta importante maturata dopo 24 ore di attesa nel percorso fatto insieme con il governo nella riunione di stamattina». Il governo ha deciso di impugnare l'ordinanza della Regione Marche che dispone la chiusura delle scuole fino al 4 marzo in conseguenza dell'emergenza Coronavirus. La decisione, a quanto si apprende, sarebbe stata assunta in Consiglio dei ministri.

Scuole chiuse a Palermo. «Sentito il sindaco di Palermo e il Prefetto, ho predisposto, in raccordo con l'assessore alla regionale alla pubblica istruzione, la sospensione delle attività nelle scuole a partire da domani a Palermo e in provincia e fino a lunedì prossimo compreso; potranno riprendere martedì. Il provvedimento è dettato dalla necessità di dovere disinfettare i luoghi. Non escludiamo di adottare analoghe misure in altre province». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palermo.

Lazio. Anche la Regione Lazio ha diramato un comunicatp: «Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento. Nell'invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza che nella nostra regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo».

Marche e Calabria. il governatore delle Marche e quello della Calabria hanno chiesto, lunedì, di chiudere le scuole, nonostante non vi siano, al momento, casi accertati di contagi al Coronavirus. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che «tutti devono seguire le indicazioni che imponiamo a livello nazionale. Non è possibile che ognuno vada per la propria strada».

Gite scolastiche. «I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020» in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto

e Piemonte. È quanto prevede il dpcm attuativo del decreto per il contenimento del contagio da Coronavirus. Per chi ha già pagato i viaggi è previsto il rimborso del biglietto.

Il decreto prevede inoltre che «la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti». Inoltre, «i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità».

Erasmus: sono sospese le iniziative legate a Erasmus+ che si realizzano in Italia.

Università: al Nord le Università hanno sospeso le attività per questa settimana. È rinviato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica, previsto per il 28 febbraio.

Sciopero revocato. Non si farà lo sciopero della scuola proclamato per il prossimo 6 marzo. E' quanto hanno deciso Cgil, Cisl, Uil Gilda e Snals data la chiusura delle scuole in molte regioni e per senso di responsabilità. Domani è previsto un incontro tra il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e i sindacati. La decisione è stata assunta dai segretari generali di Flc Cgil, Francesco Sinopoli, Cisl Fsur, Maddalena Gissi, Uil Scuola Rua, Pino Turi, Snals Confsal, Elvira Serafini, Gilda-Unams, Rino Di Meglio, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che ha causato fra l'altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese impedendo lo svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione, assunta per senso di responsabilità dai sindacati, risponde anche all'appello diffuso nelle ultime ore dalla Commissione di garanzia di non effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi. «In questa fase così delicata - affermano i segretari generali dei cinque sindacati - non possiamo non tenere conto dell'emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le azioni di sciopero, pur rimanendo confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo dalla ministra Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e con le intese sottoscritte fra sindacati, Governo e Amministrazione». La convocazione dei sindacati al Ministero per la giornata di domani - aggiungono Sinopoli, Gissi, Turi, Serafini e Di Meglio - sarà l'occasione per esaminare congiuntamente i molti aspetti di una situazione delicata e complessa, in particolare per i temi legati alla gestione del personale che hanno natura prettamente sindacale».

Scuole chiuse a Follonica. A Follonica (Grosseto) scuole, parchi pubblici e il cimitero domani, mercoledì 26 febbraio, resteranno chiusi per l'allerta arancione diramata dalla Regione per forte vento sul litorale. Il Comune di Follonica ha già disposto la chiusura di ogni ordine e grado delle scuole. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella ha disposto la chiusura, oltre che delle scuole, di cimitero e parchi pubblici.





