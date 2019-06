Caldo, allerta bollino rosso in molte città: domani 42 gradi. Le previsioni

Ecco le previsioni meteo sull'Italia per la giornata di domani, venerdì 14 giugno in cui le temperature toccheranno punte davvero elevate. Al Nord alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o al più velati, salvo dal pomeriggio qualche rovescio in arrivo sulle Alpi centro-occidentali., massime tra 30 e 34 gradi. Al Centro sereno o a tratti velato, con qualche innocuo cumulo diurno sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37 gradi, meno sulle coste. Al Sud alta pressione africana in rinforzo con tempo stabile e soleggiato. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33, fino a 37 in Sicilia e Puglia.