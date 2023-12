William e Kate, foto di Natale ritoccata con Photoshop? «Manca una gamba al principe e un dito al figlio». Tutti gli errori

La foto di Natale di William e Kate sembra avere dei difetti di Photoshop. Nel ritratto in bianco e nero condiviso sabato (9 dicembre), tutti i membri della famiglia indossavano una camicia bianca e pantaloni scuri. Natale 2023 i Reali hanno postato per un ritratto di famiglia in occasione delle festività. Ci sono, naturalmente, anche i figli dei principi di Galles: George, Charlotte e Louis.

I presunti ritocchi

Dopo l'uscita della cartolina di Natale, i fan dei reali hanno notato che mancano le gambe del principe William dietro la sedia della principessa Charlotte. Mentre altri hanno dato un'occhiata più da vicino e hanno notato che manca anche il dito medio del principe Louis. "Ma al principe Louis manca davvero un dito o è Photoshop che è pessimo???", ha chiesto un utente su X. "Scusate, ma dov'è il dito del principe Louis?", ha scritto un'altra persona. Qualcun altro ha aggiunto: "Al bambino più piccolo manca un dito. E a William sembra che manchi una gamba. Photoshop fallisce ovunque!". "Al principe Louis manca un dito? Cosa sta succedendo nell'intelligenza artificiale?", si è interrogata una quarta persona. Certo, potrebbe anche essere l'effetto ottico. Ovvero, semplicemente un'illusione.

Ritratto di famiglia, curiosità e dove è stata scattata

Camicia bianca e denim: uno stile casual e rilassato che mostra quanto William e Kate siano impeganti a dare un'immagine di normalità e rilassatezza, specialmente dopo gli ultimi scandali di corte. Quest'anno, inoltre, la consueta cartolina di Natale non è stata scattata all'Anmer Hall di Norfolk (la residenza di campagna considerata da Kate un "rifugio perfetto"), bensì nel più "istituzionale" Castello di Windsor, a soli 35 chilometri dal centro di Londra, la residenza reale preferita da Sua Maestà la regina Elisabetta, prima ancora del centralissimo Buckingham Palace ed alla più lontana residenza di Balmoral, in Scozia.

E anche con riguardo alla residenza, appunto, molti interpreti degli affari reali spiegano in queste ore che il messaggio che i reali vogliono mandare con la fotografia scattata da Josh Shinner è quello della normalità. «Il posizionamento dei principi - scrive Vogue - è quello di una coppia con i piedi per terra, la cui preoccupazione principale è dare ai propri figli un’educazione quanto più stabile e sana possibile».

Pubblicata sugli account social ufficiali dei reali, la foto ha generato tantissimi teneri commeniti. Guardando meglio i volti dei bambini, balza immediatamente all'occhio la somiglianza tra Charlotte e il papà William, nonché quella di George con la madre Kate, come fanno notare anche in molti nei commenti commenti sotto il post natalizio.