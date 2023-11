Re Carlo e Kate razzisti, il giallo dei nomi usciti (solo) nella versione olandese di Endgame, l'autore Omid Scobie: «Io non c'entro. Meghan? Mai vista»

Re Carlo e Kate razzisti? Omid Scobie è apparso oggi sulla TV britannica per difendere il suo libro Endgame, rifiutando di assumersi qualsiasi responsabilità dopo che il conduttore Piers Morgan, ieri, ha rivelato durante la sua trasmissione tv i nomi dei due reali accusati di razzismo da Meghan Markle.

Cosa ha detto



Il giornalista, definito il "portavoce occulto" dei Sussex ha detto: «Sono ovviamente frustrato, non direi che sono arrabbiato per questo». Alla domanda se l'errore olandese fosse una "trovata per vendere libri" di fronte alle scarse recensioni, ha detto a This Morning di ITV: «Vorrei che fosse così» e che «un'indagine è in corso». Ha detto: «Non avevo mai presentato un libro che contenesse i loro nomi, quindi posso solo parlare della mia versione».

Non conosco Meghan



Scobie ha negato di essere il portavoce di Meghan: «Non sono loro amico. Non ho mai incontrato Meghan né condiviso informazioni con lei», aggiungendo che non è vicino ai Sussex. Ha anche detto che lui e Endgame erano stati criticati ingiustamente. Ha detto: 'Sapevo che questo libro sarebbe stato controverso, sia che si trattasse di razza o del rapporto del Palazzo con la stampa. Non mi sarei mai aspettato che fosse presentato in modo equo'. Ha detto: "Ci sono stati attacchi ingiusti contro di me". Ha detto che credeva di essere stato vittimizzato perché aveva detto “ad alta voce fin dall’inizio” che Meghan soffriva di razzismo. Ha aggiunto che, poiché è di razza mista, ha una prospettiva diversa sul razzismo, ma ha insistito sul fatto che lui non è solo un "fan chiacchierone".

Il giallo dei nomi nella versione olandese: cosa è successo?

Al signor Scobie è stato chiesto come fossero apparsi i nomi nella versione olandese ora ritirata dagli scaffali. Piers Morgan lo ha detto ieri sera in diretta TV. Ha detto: 'È ancora oggetto di indagine adesso. Ho scritto e curato la versione inglese del libro con un editore. Questo viene poi concesso in licenza ad altri editori. Ovviamente non posso parlare italiano, tedesco, francese, olandese o nessuna delle altre lingue che vengono fuori. Quindi l'unica volta in cui senti parlare del libro è quando diventa di pubblico dominio. «Sono frustrato come chiunque altro. In questo libro chiarisco chiaramente che desidero in ogni modo possibile aderire alle leggi che circondano questo argomento. È per questo che sono stato molto attento a come viene descritto nel libro ed è per questo che non ne ho mai parlato oltre a ciò che ho già detto di pubblico dominio. La realtà è che queste sono informazioni di cui non sono a conoscenza solo io. I giornalisti di Fleet Street conoscono quei nomi da molto tempo. Abbiamo tutti seguito un certo codice di condotta quando si tratta di parlarne. È frustrante che ora sia successo quello che sta succedendo nei Paesi Bassi con il libro che è stato ovviamente immediatamente ritirato e che ora viene ristampato, e sono felice di saperlo. Ma per me posso parlare solo della versione inglese del libro che ho scritto e prodotto».