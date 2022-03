David e Victoria Beckham, furto nella villa da 50 milioni a Londra: i ladri entrano mentre la coppia è in casa

Paura per David e Victoria Beckham. Un ladro ha fatto irruzione nella loro villa da 40 milioni di sterline (quasi 50 milioni euro) a Londra mentre la famosa coppia era a casa. Il bandito con il volto coperto è entrato da una camera da letto al piano di sopra della villa di Holland Park. David, Victoria e la loro figlia di dieci anni Harper erano all'interno della villa al momento dell'irruzione. È stato il figlio Cruz a scoprire che la villa londinese era stata saccheggiata dopo essere tornato da una serata fuori con gli amici. Secondo il quotidiano inglese The Sun, Cruz, 17 anni, ha visto dei vetri rotti sul pavimento che provenivano dalla finestra da cui il ladro è entrato, lo ha riferito al padre, l'ex calciatore Beckham, che a quel punto ha chiamato la polizia mentre perquisiva la casa con suo figlio. Si presume che il ladri, o i ladri, siano scappati con migliaia di sterline tra oggetti elettrici e di design. Una fonte ha detto a The Sun che la famosa famiglia è stata vittima di un gruppo di «ladri professionisti che sono attivi nella zona. Fortunatamente i criminali sono arrivati ​​solo fino a una camera da letto prima di scappare».

Il furto

I Beckham, una delle coppie più famose dello showbiz internazionale, sono stati costretti già in passato a fare i conti con minacce di rapimento e stalker. Per questo il sistema di sicurezza in casa è molto buono. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso attorno alla villa sono ora oggetto di indagine da parte della polizia. Ieri sera la polizia ha confermato che stavano indagando sul furto: «Gli agenti sono stati chiamati alle 00:37 di martedì 1 marzo per la segnalazione di un furto con scasso in un indirizzo residenziale nell'area W11 di Kensington. Si ritiene che il furto sia avvenuto tra le 20.30 e le 23.30. Un certo numero di oggetti è stato rubato». David, Victoria e i loro due figli più piccoli Cruz e Harper trascorrono molto tempo nella proprietà londinese, che David e Victoria hanno acquistato per 31 milioni di sterline nel 2013. La coppia possiede anche una tenuta da 6 milioni di sterline nel Cotswolds e proprietà a Dubai e Miami.